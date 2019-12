Západočeši vyhráli v pátek a sobotu oba domácí zápasy a v tabulce si pojistili třetí příčku. Vedoucí Karlovy Vary, na které indiáni ztrácejí pouze tři body, mají odehraný o jeden zápas více než Plzeňští.

V pátek si Škodovka poradila s Jihlavou hladce 6:3. „Byl to zajímavý zápas. Soupeře jsme tlačili, ale Jihlavě skvěle zachytal gólman. Bylo to jen o tom, jestli dáme branky. Podařilo se nám odskočit na 4:1, ale hosté ještě snížili. Pro našeho brankáře to bylo velice těžké, protože za celou dobu měl jen osm zákroků. Nakonec jsme v závěru přidali další góly a vyhráli 6:3. Jihlavu ale musím pochválit za bojovnost. Mají na tom založený tým a z tohoto pohledu nám to dost znepříjemnili,“ uvedl pro klubový web trenér plzeňských juniorů Petr Vojan.

Druhý zápas s brněnskou Kometou byl na góly o poznání chudší. Ale pro Moravany dopadl stejně jako pro Duklu Jihlava. A to prohrou.

Škoda v urputné bitvě nakonec svého rivala zdolala fotbalovým výsledkem 2:0. „Velmi těžké utkání. My byli ve velmi osekané sestavě z důvodu celé řady zranění, ale i pendlování hráčů. Jsme proto rádi, že kluci, kteří dostali šanci, ji využili a zabojovali o dobrý výsledek. Já osobně sice nejsem úplně spokojený s předvedenou hrou – první třetina byla z naší strany celkem slušná, ale další dvě bylo Brno malinko lepší. Ale samozřejmě jsme rádi za výhru,“ zhodnotil utkání s Kometou asistent Škody Plzeň Michal Dvořák.

HC Škoda Plzeň – HC Dukla Jihlava 6:3

Třetiny: 1:1, 3:1, 2:1. Branky a nahrávky: 2. Malák (Ženíšek, Adamec), 28. Ženíšek (Marcel), 34. Kopic, 35. Malát (Kolda, Houdek), 54. Kuchárik (Kopic, Říha), 58. Adamec (Hasman, Kolda). Rozhodčí: Sýkora – Jelínek, Sedláček. Sestava Plzně: Pícl – Houdek, Jiříček, Pánek, Vajner, Kovařík, Malák – Kvasnička, Holllar, Kopic, Adamec, Šuhaj, Říha, Kolda, Marcel, Malát, Ženíšek, Kuchárik, Hasman.

HC Škoda Plzeň – HC Kometa Brno 2:0

Třetiny: 1:0, 1:0, 0:0. Branky a nahrávky: 2. Kopic (Kvasnička, Kovářík), 28. Staněk (Adamec). Rozhodčí: Šindel – Brejcha, Pešek. Sestava Plzně: Micka – Jiříček, Pánek, Staněk, Vajner, Šilhán, Kovařík, Malák – Kvasnička, Hollar, Kopic, Adamec, Šuhaj, Říha, Kolda, Marcel, Malát, Ženíšek, Kuchárik, Hauser.