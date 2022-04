Vítězný gól zápasu vstřelil ve 44. minutě Vlastimil Kvasnička do odkryté branky po přihrávce Adamce. V závěru duelu Sparta sáhla po hře bez brankáře, ale inkasovala. Kremláčkem vyhozený puk dobruslil Marcel Marcel a trefil se do prázdné brány – 2:0. „Chtěli jsme sehrát lepší utkání než v sobotu na Spartě, kdy už i tam jsme mohli postoupit, a to se podařilo. Dneska to byl výborný týmový výkon, což nám celou sérii chybělo. Zaslouženě jsme postoupili do finále, kde uděláme všechno pro to, abychom ten titul vyhráli," řekl klubovému webu trenér plzeňských juniorů Petr Vojan.