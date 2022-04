„Čtvrtý duel se vyvíjel trochu jinak než třetí. V minulém zápase bylo hodně šancí, obrany byly nezodpovědné. Teď to bylo jiné, na první gól se čekalo dlouho, bylo poznat, že se na to oba soupeři zaměřili. Bylo to o tom, kdo dá první gól. Mysleli jsme si, že jsme ho dali my, bohužel soupeř po naší chybě v závěru vyrovnal. Jsme rádi, že jsme to na konci strhli na naši stranu, byl to urvaný a ubojovaný zápas. Myslím, že jsme si to za průběh, kdy jsme byli trochu lepší, zasloužili. Ovšem máme tam stále zbytečná vyloučení a ta nás strašně srážejí dolů. To je pro nás věc, kterou musíme odstranit, a nesmí se to objevovat ve hře,“ citoval klubový web trenéra plzeňských juniorů Petra Vojana.

4. semifinále play-off extraligy juniorů: Škoda Plzeň – Sparta Praha 3:1 (0:0, 0:0, 3:1). Branky a nahrávky: 42. Kremláček (Adamec, Malát), 57. Adamec (Hamšík, Malát), 60. Marcel – 56. Senčák (Hrabík, Ducháč). HC Škoda Plzeň: Vondraš – Houdek, Dolhý, Hamšík, Pánek, Kremláček, Malák – Kvasnička, Eremiáš, Kopic, Adamec, Korčák, Slanina, Marcel, Beránek, Malát, Ženíšek, Kuchárik. Stav série: 3:1.

Devátý zápas, devátá výhra. Dorost Škodovky začal finále se Spartou vítězně

Dorost hrál druhé utkání finále play-off extraligy také ve středu. Po úterní výhře 4:1 deklasoval Spartu 9:1.

„Vedeme 2:0 a jsme v polovině cesty našeho snu. Ve druhé třetině nám to tam během deseti minut napadalo. I když jsme vysoko vyhráli, rozhodně nesmíme být v nějakých výšinách, naopak zůstat poctivě dole. V play-off je jedno, kolik zápas skončil. Odehráli jsme to, co jsme chtěli, a nyní jedeme na Spartu. Rozhodně tam chceme zabojovat, do Prahy jedeme ovšem s pokorou,“ řekl trenér Plzně Petr Kořínek.

2. finále play-off extraligy dorostu: Škoda Plzeň – Sparta Praha 9:1 (1:0, 4:0, 4:1). Branky a nahrávky: 2. Hořejší (Mazanec), 26. Titlbach (Makovec, Kučera), 36. Bílek (Jiříček, Hromádka), 37. Hořejší (Mazanec, Benák), 40. Kučera (Titlbach), 46. Řehoř (Pittr), 47. Titlbach (Benák), 50. Benák (Titlbach), 59. Mazanec (Benák, Jiříček) – 51. Stepanchuk (Fábry, Hrubý). HC Škoda Plzeň: Jansa – Jiříček, Lučan, Hromádka, Buzek, Skala, Eichler – Bílek, Beran, Hořejší, Mazenec, Reiser, Řehoř, Pittr, Kučera, Benák, Titlbach, Makovec. Stav série: 2:0.

