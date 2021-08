První měření sil skončilo vítězstvím Plzně 4:1.

Kladno sice dobře začalo a po dvou minutách se ujalo vedení, mladí Indiáni ale ve zbytku času otočili duel na svoji stranu. Dvakrát se prosadil plzeňský Kopic.

„Klasické první utkání, každý rok je to stejné. Zatím je to syrové. Musíme nadále hodně pracovat, máme toho hodně před sebou. Je třeba, abychom dostali do zápasu věci z tréninku. Nehodnotíme tak úplně výsledky, spíš nám jde o výkon a systémové věci, nicméně vítězství je samozřejmě krásné.“ řekl po zápase pro web HC Plzeň trenér Petr Vojan.

HC Škoda Plzeň – Rytíři Kladno 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky Plzně: 19. Beníšek (Adamec), 37. Kopic (Dvořák), 38. Adamec (Pánek), 56. Kopic – 2. Hurta (Staněk). Sestava Plzně: Pícl (41. Vondraš) – Pánek, Dolhý, Houdek, Malák, Hodinář, Vajner – Dáňa, Eremiáš, Adamec, Dvořák, Ženíšek, Kopic, Pešek, Beníšek, Schindler.

Ve druhém duelu naopak odlišná plzeňská sestava padla s Rytíři 0:2.

„Dostali příležitost vesměs hráči bojující o sestavu. Chtěli jsme je vidět, jak se s tím poperou a zda si řeknou o místo v sestavě. Co se samotného zápasu týká, je nutné dostat do hry odolnost, urputnost a vyhrávat osobní souboje. To se nám ale bohužel v první třetině vůbec nedařilo. Od druhé části jsme se zlepšili, měli dostatek šancí, ale bez vstřelené branky se nedá pomýšlet na výhru,“ hodnotil Vojan.

Rytíři Kladno – HC Škoda Plzeň 2:0 (1:0, 1:0)

Sestava Plzně: Němeček (31. Lokajíček) – Jánský, Dolhý, Hodinář, Hamšík, Moravec, S. Schindler, Houdek, Korčák, Kaiser, Kvasnička, Kuchárik, Beníšek, Beránek, Pešek, Krasanovský, N. Schindler, Kreuzman.