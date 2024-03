Kouč stříbrných juniorek odletěl s ženskou hokejovou reprezentací do Ameriky. Cílem je znovu světová medaile.

Dušan Andrašovský na střídačce českého národního týmu juniorek. | Foto: Český hokej

Začátek týdne měl kouč Dušan Andrašovský nabitý. V pondělí ještě dirigoval dorostence hokejové Škody Plzeň v rozhodujícím zápase čtvrtfinále v Třinci. Plzeňští mladíci po porážce 2:4 z play-off vypadli, jenže 47letý rodák ze slovenského Žiaru nad Hronom, který už léta působí na západě Čech, neměl čas na smutek.

Musel rychle balit, protože v úterý už Andrašovský letěl s částí národního týmu žen do Ameriky vstříc mistrovství světa, na němž budou Češky obhajovat bronz z minulých dvou šampionátů.

„V zámoří nás čeká předkemp, samotné mistrovství začíná 3. dubna. Nejprve se budeme připravovat v Lake Placid s Američankami a sehrajeme s nimi i přípravné utkání. Až krátce před startem mistrovství se přesuneme do dějiště turnaje v Utice,“ říká hlavní kouč jjuniorky a u ženského áčka asistent kanadské trenérky Carly MacLeodové, s níž byl u obou předchozích medailových úspěchů.

S jakým očekáváním a v jaké náladě odlétáte na mistrovství světa?

Nálada je výborná, jsme dobře připravení a plni očekávání. Odlétáme s pokorou, ale také s vírou, že se znovu popereme o co nejlepší výsledek.

Míříte za medailí?

Získat první medaili bylo nesmírně těžké, ještě těžší bylo bronz obhájit. Jsme si vědomi, že se od holek hodně čeká a my také máme vysoké cíle. Ale bude záležet na spoustě faktorů. Pro nás je na mistrovství nejdůležitější zápas čtvrtfinále, které máme naštěstí jisté. To je takový příjemný bonus.

Je český výběr v nejsilnější možné sestavě?

Bohužel nám vypadly dvě důležité obránkyně, nemocná je Seroiszková a už nějaký čas chybí i zraněná Lásková. Musíme se s tím vypořádat a jen doufám, že už nic dalšího špatného nenastane. I tak máme velkou sílu.

Tým tvoří výhradně hokejistky působící v zahraničí, v zámoří, Švédsku nebo Finsku. Je to znát?

Znát jsou zkušenosti, které holky venku sbírají, ať už hokejové, nebo osobnostní. V zahraničních angažmá zrají rychleji, než by tomu bylo, pokud by hrály doma.

V nominaci jsou i hráčky z juniorského výběru, jenž pod vaším vedením získal stříbro na mistrovství světa do 18 let. Těší vás to?

Vždycky je dobře, pokud je odkud brát. A těší mě, že ten potenciál tady je a že mladé hráčky se v áčku prosazují. Navíc vyrůstají další a věřím, že v horizontu dvou let zase vyskočí nové tváře.

Máte jasno o sestavě, s níž mistrovství v Utice zahájíte?

Úplně jsme se o tom ještě s Carlou (MacLeodovou) nebavili, ale máme vyzkoušené vazby, které fungovaly, víme o hráčkách, kterým to spolu sedí a od toho se chceme odrazit.

Šampionát rozehrajete zápasem s Finkami. Už tenhle úvodní duel prověří ambice týmu, že?

První zápasy bývají ošidné, nervózní. My doufáme, že nás prověří už přátelák s Američankami a pak převáží zkušenosti, které holky mají z minulých šampionátů.

Co vám o formě svěřenkyň napověděly zápasy v Euro Hockey Tour?

Evropská špička se vyrovnává, ale věřím, že holky jsou lépe připravené než severské soupeřky. Překvapit mohou už zmíněné ´mladé pušky´, ale hlavně se chceme opírat o vnitřní sílu týmu, který se zatím vždy dokázal koncentrovat na nejdůležitější zápasy.

