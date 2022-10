„Ten zápas byl nahoru, dolů. Začátek jsme měli slabší, pak jsme se do toho trošku dostali, ale stále to nebylo ono. Do utkání musíme jít zodpovědněji, dodržovat systém a mít daleko méně oslabení,“ prohlásil na klubovém facebooku 23letý forvard, se 194 centimetry nejvyšší hráč Škodovky. Její útočná věž.

Tlačit se do brány soupeře, clonit gólmanovi a skórovat, to se Kryštofu Hrabíkovi (vlevo) daří.Zdroj: hcplzen.cz/Milan Podpera

Hrabík přišel do Plzně před sezonou po čtyřech letech v zámoří a spolu s finskou posilou Aleksi Rekonenem je nejproduktivnějším borcem Indiánů. Zdobí ho vizitka bod na zápas. Ke třem gólům přidal rodák z Prahy a odchovanec kladenského hokeje čtyři asistence.

Gól jste vstřelil znovu z prostoru před brankou soupeře, kde uplatňujete sílu i přehled. To je váš styl?

Na tom gólu měla podíl celá lajna, na buly jsme šli připravení. Suchoš (Filip Suchý) vyhrál vhazování, puk se odrazil na našeho beka, Bary (Marek Baránek) to podržel a nestřílel hned z první. Já se snažil clonit gólmanovi a měl jsem štěstí, že puk ke mně vypadl a pak už jsem se snažil jen obstřelit brankářův beton. Takže spíš mě mrzí, že jsme si neodnesli tři body, i když i za bod jsme rádi. U videa si k zápasu ještě něco řekneme a jedeme dál.

Plzeň sráží množství faulů. Vyplývají z přemíry snahy?

Těžko říct. Jsou to hlavně takové blbé fauly hokejkou a ještě většinou na polovině soupeře. Říkáme si to, ale stejně se těch zákroků nevyvarujeme, takže je to naše blbost. Dostáváme tím soupeře do hry a kluci, co oslabení brání, ztrácejí zbytečně síly. A ani těm, co chladnou na střídačce, to neprospívá.

Bodová série Škodovky je přesto zase delší. Je to potvrzení, že se tým z hrozivého startu vzpamatoval a bude zase líp?

Já si myslím, že jsme na dobré cestě. Z týmu srší energie a je super sbírat body. Jeden je ale i vzhledem k nepovedenému začátku málo. Potřebujeme vyhrávat. Takže se nachystáme na páteční zápas v Kladně a zkusíme tam urvat co nejvíc.

