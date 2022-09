Zápas s Pardubicemi jste začali hodně zakřiknutě a v první třetině jste na branku soupeře vyslali snad jedinou střelu. Čím si to vysvětlujete?

Asi bych řekl, že před zápasem vládlo obrovské očekávání. Noví trenéři, přišlo i hodně lidí a skvěle nás podporovali, jenže tým je hodně mladý a možná nás svázala lehká přemotivovanost i nervozita.

Jak reagovali trenéři o pauzách? Zvyšovali hlas nebo vás spíš uklidňovali, povzbuzovali?

Bylo třeba si něco vysvětlit. Jasně říct, co máme hrát, protože my jsme to příliš nedodržovali. Takže nějaká slova padla a myslím, že jsme hru od druhé třetiny zvedli. A ještě víc asi v posledních deseti minutách. Když takhle budeme pokračovat na Spartě v neděli, tak si myslím, že jsme na dobré cestě.

Co se v týmu změnilo s nástupem nových koučů?

Nechtěl byh to nějak moc komentovat, ale do kabiny vnesli novou energii. Změnilo se i pár věcí ohledně herního systému, jenže na ledě jsme finálně my hráči a je to hlavně o nás. Trenéři nám mohou pomoct, říct co a jak máme hrát, ale jak to budeme plnit, je jen na nás.

Co si vzít z utkání s Pardubicemi do dalších zápasů?

Myslím, že už tu zmíněnou pasáž z třetí třetiny. Dali jsme gól, což bylo přesně to, co potřebujeme. A také se nám dařily přesilovky. Jinak je před námi pořád spousta tvrdé práce. V sobotu se sejdeme na zimáku, u videa si rozebereme co bylo dobře, špatně a jedeme dál.

Čím vám trenéři nyní mohou nejvíce pomoct?

Hlavně se nás snaží motivovat, vyburcovat k maximálním výkonům. Jak už jsem řekl, jsme mladý tým, měli bychom se prezentovat bruslivým hokejem a je třeba, aby to na střídačce i v kabině žilo. Abychom se i navzájem dokázali povzbudit a vyhecovat. Bez ohledu na konkrétní stav měli hlavy nahoře a do každého střídání šli s maximální energií.

Je oproti úvodním zápasům na střídačce něco jinak?

Když vezmu zápas s Pardubicemi, tak střídačka pořád žila. I když nám to třeba nelepilo, tak tým držel pohromadě a energie byla vysoko.

Jak jste vnímali burcování fanoušků Bojujte za Plzeň?

Hlavně bych jim chtěl poděkovat, že přišli v takovém množství. Je to pro nás obrovská podpora a rozhodně se nám hraje se líp než před prázdnou halou. Takže to vnímáme a chceme ty zápasy urvat už kvůli nim.

