Na časomíře běžela druhá minuta extraligového zápasu hokejové Plzně se Zlínem, když obránce Jakub Kindl parádní ranou na vzdálenější tyč dostal domácí Škodovku do vedení a postrčil jí tak k výhře 4:1.

Kapitán. | Foto: hcplzen.cz

„Mířil jsem klasiky na břicho gólmana a šlo to k tyči,“ komentoval 34letý zkušený bek v žertu svou první trefu v sezoně. „Ne vážně. Po buly to parádně odtáhl Kvasňa (Kvasnička), Gustav (Thorell) puk podržel, já se mezitím snažil skočit do volného prostoru, dostal jsem to ideálně a mířil k tyči,“ pospal plzeňský kapitán úvodní gól a zahájil tak jízdu za pátou výhrou Indiánů v řadě.