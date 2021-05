Teď se 26letý rodák ze Vsetína, který minulé dvě sezony hájil branku Vítkovic, vrátil na místo činu.

„O šanci zabojovat o NHL jsem hodně stál a můj odchod se zrodil narychlo,“ připouští Svoboda, který pak přes záskoky ve Finsku a Rakousku skončil ve vítkovické Rideře.

Co vás přitáhlo znovu na západ Čech?

V Plzni byla vždy pozitivní atmosféra, vše tu běželo jak na drátkách. Ne, že by to ve Vítkovicích nějak drhlo, ale prostě jsem cítil, že bych chtěl změnu, něco jiného. A když se mi ozval Ruda Pejchar (trenér brankářů), začal jsem o Plzni přemýšlet. Teď jsem tady a jsem za to rád. Jen doufám, že mi to vydrží celé dva roky.

Když jste Škodovku nakvap opustil, brankářskou posilou se stal Dominik Frodl. Jak vnímáte, že vy nyní střídáte odcházejícího Frodla?

Nejde o nic zvláštního. Už když jsem se vracel z Ameriky, tak bych se do Plzně rád vrátil, ale byl tu už Frodl, chytal dobře, takže to nešlo. Proto jsem šel domů na Moravu a když teď Frodlovi vypršela smlouva, tak jsem tu šanci využil.

Jaké pro vás bylo chytat proti Plzni?

Hodně živé to bylo první sezonu, hned co jsem se zase po roce vrátil do extraligy. Před zápasem jsem se pobavil s kustody, dal jsem řeč s Gulim (Gulašem) a Mertlíkem (Mertlem) no a v utkání jsem se pak snažil dávat si na ně extra pozor (úsměv). V minulé sezoně to už sláblo. Proti Plzni jsem chytal snad dva zápasy, pak jsem se zranil a na poslední utkání jsem ani nejel, protože se nám narodil malý.

Manželka vám přesun na opačný konec republiky schválila?

Tím, že máme malého prcka, by asi bylo lepší, pokud bych zůstal ve Vítkovicích. Ale upřednostnil jsem svou kariéru. Rodina zůstala v Ostravě, malému jsou dva měsíce a zatím je všechna starost na manželce.

Plzeň vypadla v předkole play-off s Olomoucí a Vítkovice po boji s Kometou. Jaká pro vás byla minulá sezona?

Špatná. Vše ovlivňoval covid, k tomu mě trápilo koleno a tím, jak se přestávalo a zase začínalo, to pro mě bylo vše ještě horší. A když jsem pak ke konci konečně začal chytat, jak jsem zvyklý, tak mě skolil covid. Prostě pecka od začátku do konce. Takže doufám, že v další sezoně to bude lepší.

Takhle dres plzeňské Škodovky slušel Miroslavu Svobodovi před třemi roky.Zdroj: Deník/Veronika ZimováPřicházíte do značně obměněného týmu. Škodovka má nové trenéry, k tomu odešel Milan Gulaš i další zkušení hráči. Nemáte z nadcházející éry obavy?

Ani ne. Guli bude sice hodně chybět, ale přišli noví kluci a všichni věříme, že to bude znovu dobré a udržíme se nahoře. Příprava bude dlouhá a je dost času, abychom se nachystali.

Změnil jste se za minulé tři roky vy coby gólman?

To nevím, snad moc ne (úsměv). Beru to spíš z osobní stránky. Něco jsem prožil, jsem starší a víc v klidu. Netlačím tolik na úspěch a snažím se užívat si čas a místo, kde zrovna jsem, a o budoucnosti tolik nepřemýšlím.

Říká se, jak je důležité, aby si gólmani v týmu sedli. Věříte, že společnou řeč najdete i s Dominikem Pavlátem?

Ani si nepamatuji, že bych někdy s gólmanem v týmu nevyšel. Možná někdy před lety ještě v Šumperku. S gólmany jsem jinak vždycky vycházel, ať to byl třeba Kuba Škarek nebo Dan Dolejš ve Vítkovicích nebo v Plzni předtím Saša Hylák. A věřím, že to stejné bude s Dominikem Pavlátem. Je to výborný mladý gólman a doufám, že společně pomůžeme týmu.

Co si slibujete od obnovené spolupráce s trenérem Rudolfem Pejcharem?

Společná práce mi už tehdy hodně pomáhala a byl to také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl do Plzně vrátit. Teď bych na to chtěl navázat a vrátit se v tréninku k prvkům, které jsme s Pejchym dělali už předtím.