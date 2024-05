Bývalý obránce míní, že výsledky českého celku na hokejovém mistrovství světa jsou zatím lepší než předváděná hra a vítá přílet tria zámořských posil.

Hokejový skaut Milan Tichý. | Foto: archiv

Čtvrtfinále hokejového mistrovství světa, klíčový zápas otvírající cestu k medailím, je zase blíž. Teprve fanoušky vyhlížený úterní duel Česka s Kanadou ale rozetne boj o první místo v pražské skupině šampionátu. Český národní tým je aktuálně druhý právě za Kanadou a k ovládnutí skupiny A musí nad obhájci titulu vyhrát za tři body. Jiná možnost není.

Nejhůř však výběr trenéra Radima Rulíka skončí třetí, což zaručuje, že se ve čtvrtfinále vyhne lídrovi ostravské skupiny Švédsku. Jenže podle bývalého obránce Milana Tichého, který pronikl až do NHL a nyní v zámoří působí coby skaut, by nebyla dobrá ani srážka s týmem USA.

„Švédové v Ostravě sice kralují, ale zámořské celky se obecně na takových turnajích rozjíždějí pomaleji, to je známé. Jenže když pak přijde den D, tak je to úplně jiný tým. Hráči do toho šlápnou a výkon posunou o dost výš. A že hokej umí a mají velkou kvalitu, to navíc Američané na šampionátu už ukázali. Třeba zrovna proti Švédsku. I když padli, tak to byl parádní zápas jako vystřižený z NHL,“ říká Tichý. „Takže jít ve čtvrtfinále třeba na Němce by byla výhra v loterii,“ podotýká 54letý rodák z Plzně, který boje na mistrovství sleduje přímo na stadionech. „V úvodu jsem byl častěji v Ostravě, teď se zase víc soustředím na zápasy v Praze,“ konstatuje urostlý chlapík, jehož hráčskou kariéru v NHL ukončilo zranění zad. Poté však jako skaut prokázal čich na hokejové talenty. Dlouhá léta je hledal po Evropě pro Columbus a nyní pro Edmonton.

Z výkonů domácího týmu na mistrovství má zatím rozporuplné pocity. „Výsledky jsou lepší než výkony, než předváděná hra. Potřebovali bychom zlepšit přesilovky, ale i oslabení a vůbec defenzivu. Tam to asi nejvíc vázne,“ míní Tichý. A o to víc vítá příjezd tria posil ze zámoří - Martina Nečase a bostonských hvězd Pavla Zachy a Davida Pastrňáka. „Pro český tým jsou to výrazné posily, získáváme nový špičkový útok. Jasně, pohromadě zůstanou nejspíš jen kluci z Bostonu, ale i tak to značně zvedne ofenzivu. S nástupem Pasty (Pastrňáka) půjde nahoru i přesilovka, to všechno jsou pozitiva,“ tvrdí zkušený skaut.

A co říká na hru Kanady? „V pár zápasech jsem Kanadu viděl a platí to, co jsem předtím říkal o týmu Spojených států. Když vezmu třeba jejich poslední utkání se Švýcarskem, podle průběhu to vypadá na vyrovnaný souboj. Jenže když pak v závěru Kanaďané potřebovali, zvýšili tempo hry a souboj dotáhli k vítězství. K tomu mají skvělé přesilovky, ty jsou přímo smrtící,“ upozorňuje na největší zbraň úřadujících šampionů.

„Zase pro náš tým bude zápas s Kanadou výborným testem před čtvrtfinále. Něco to ukáže a pak je na trenérech a hráčích, jak s tou zkušeností naloží,“ zdůrazňuje Milan Tichý.

