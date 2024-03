Zkušený harcovník chce konečně zlomit prokletí, kdy po svém návratu do mateřské Plzně končil extraligovou sezonu vždy v předkole.

Základní část se maže, startuje nová soutěž, burcuje před startem předkola plzeňský kapitán Jan Schleiss. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Hokejová Škoda Plzeň ztratila v závěru základní části extraligy pátý zápas v řadě, kdy v neděli doma prohrála s Libercem 3:6 a kolotoč 52 utkání zakončila na dvanáctém místě. Což rozhodlo, že ve středu startujícím předkole vyzvou Indiáni nakonec pátý Litvínov.

Souboj s libereckými Tygry se lámal v prostřední třetině, kdy Plzeňští během pár minut inkasovali pět gólů. Co bylo příčinou hrozivého výpadku, netuší ani útočník a kapitán plzeňského týmu Jan Schleiss. „Nevím, nemám vysvětlení. Propadali jsme hrozně, dali jsme jim šance, dva góly jsme inkasovali z brankoviště, v pěti jsme si nepohlídali dva hráče,“ kroutil hlavou po utkání 29letý forvard.

Zvedla vám náladu alespoň třetí třetina, v níž jste třikrát skórovali?

Myslím, že aspoň trochu. Je sice povinnost, aby se hrálo celý zápas, ale v té poslední třetině jsme dali góly a nějak to vypadalo. Přitom i v první třetině jsme mohli vést hned v prvním střídání, ve 20. vteřině, jenže branku jsme nedali a oni pak ano. V prostřední části jsme jim dali šance, bum, bum, napadalo nám to tam, chcete se zvednout a padne další gól. Tak aspoň ta třetí třetiny trochu vyšla a mákli jsme.

Základní část končíte na dvanáctém místě, posledním, které zaručuje postup do předkola. Proč nevyšly předsezonní plány, které mířily rozhodně výš?

To kdybych věděl… Naši výkonnost provázely výkyvy nahoru dolů. Chvíli jsme byli ve středu tabulky, mohli jsme skočit dopředu, místo toho přišel výbuch, dva tři špatné zápasy a spadli jsme dolů, pak zase náznak zlepšení a tak nějak dokola.

Co chybělo nejvíc k lepšímu umístění? Rozdílový útočník, jakými jsou třeba v Liberci Rychlovský nebo Filippi?

Útočník, který by to bodově táhl, nám určitě scházel. Jen doufám, že se my zbytek ještě probudíme. Základní část končí, začíná play-off, jiná soutěž, a snad to přijde. Musíme jít zápas od zápasu, a neřešit s kým to je.

Až polední kolo určilo, na koho v předkole narazíte. Sledovali jste nějak průběh ostatních zápasů, spekulovali kdo to nakonec bude?

Vůbec jsem to nesledoval, po zápase s Libercem jsme šel do posilovny. Nakonec jdeme na Litvínov, pro nás to znamená se dobře připravit. Chceme postoupit, víc neřeším.

Zrovna s Litvínovem máte vzájemnou bilanci ze základní části vyrovnanou, když na každé straně jsou dvě výhry. Co od nadcházející série kdo s koho očekáváte?

Tím, že je v Litvínově malé hřiště, bude se hrát hodně rychlý hokej. Je to stará hala, lidi určitě přijdou, bude to mít atmosféru a rozhodně nás tam nic příjemného nečeká. Ale hokejíček můžete hrát do listopadu, kolem Vánoc už začíná boj o příčky a příprava na play-off . A to nyní začíná. Litvínov má svou sílu, dobré hráče, ale ani my nemáme špatné. Jen to v sobě musíme probudit a vyhrát tam.

Jak se nachystat, aby jste přání proměnili v realitu?

Budeme si o tom povídat v kabině a ne na tiskovce s novináři…

Těšíte se, že je tu konečně play-off?

Každý, kdo to hraje, když skončí základní část, tak vymažete minulost a soustředíte se na vrchol. Ať je základní část špatná nebo dobrá. Vždyť do předkola postupují skoro všichni, a máte tak šanci to někam dotáhnout.

Třeba přes Litvínov do čtvrtfinále?

To je největší touha, aby se postoupilo dál. Já po návratu do Plzně zatím vždy končil v předkole, takže jít dál, je moje největší motivace.

Jak v předkole

Program

1. a 2. zápas (středa 6. března, čtvrtek 7. března): Litvínov - Škoda Plzeň

3. zápas (sobota 9. března): Škoda Plzeň – Litvínov

Časy začátků budou určeny. Vstupenky na třetí utkání v Plzni jsou v prodeji

Případně dál:

4. zápas (neděle 10. března): Škoda Plzeň – Litvínov

5. zápas (úterý 12. března): Litvínov – Škoda Plzeň.

Výsledky vzájemných zápasů v základní části Škoda Plzeň– Litvínov: 2:4, 5:2, 3:2 sn, 3:5.