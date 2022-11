Po čtrnácti kolech jsou Indiáni v extralize se 17 body jedenáctí.

„Pochopitelně jsme si představovali, že budeme mít bodů víc, ale liga je hodně vyrovnaná a důležité je, že se herně zlepšujeme a bodujeme. Týmu to dává zase víc sebedůvěry,“ prohlásil trenér Petr Kořínek.

Někdejší excelentní útočník se vedení áčka Škodovky ujal po dvou porážkách v úvodu soutěže, kdy byl od týmu odvolán trenérský tandem Václav Baďouček, Miloš Říha. Pětapadesátiletý kouč přišel od dorostu společně s kolegou Františkem Bombicem a nový štáb navíc doplnil klubový šéf Martin Straka.

Jsou aktuální výkony signálem, že je krize z úvodu sezony zažehnána?

Zlepšení nás těší, ale vůbec to neznamená, že nejhorší je za námi. Sezona bude ještě dlouhá a těžká. Nesmíme polevit. Dál je nutné makat naplno a k zápasům přistupovat s pokorou.

V čem se hra Škodovky nejvíc zlepšila?

Nechci to zakřiknout, ale výrazně lépe nám funguje obrana. A chytají gólmani, což je také strašně důležité. Byť to zní možná jako fráze, tak jsme začali hrát lépe z obrany, v tom byl asi největší posun k lepšímu.

Co naopak stále drhne? Na čem musíte dál pracovat?

Měli bychom daleko víc střílet, víc se tlačit do branky, to nám v zápasech chybí. Na každou branku se stále strašně nadřeme a to bychom rádi změnili. Na tréninku se na to zaměřujeme a hráče nabádáme, aby koncovku co možná nejvíc zjednodušili.

Ani přesilovky zatím nejsou pro Indiány tou zbraní jako v předchozích sezonách.

To je další věc, kterou chceme zlepšit. V tréninku nácviku přesilovek i oslabení věnujeme hodně času, protože právě v těchto situacích se zápasy rozhodují.

Před vámi jsou dvě těžké výzvy, souboje s celky z čela tabulky – v pátek doma s Vítkovicemi a v neděli na ledě Pardubic.

Ačkoliv se utkáme s hodně silnými týmy, tak k zápasům přistoupíme jako k jakýmkoliv jiným. S respektem k soupeřům, ale také s odhodláním je porazit. Kluci se přesvědčili, že jsou schopní hrát s každým, a věřím, že se zmáčknou na doraz a budeme zase bodovat.

Jak tedy na Vítkovice?

Vítkovice mají sehraný tým, který je pospolu už nějaký čas. Disponují značnou ofenzivní silou, kterou reprezentují Lakatoš, Mueller, byť nyní zraněný, Krieger nebo Bukarts. Vycházejí jim přesilovky, takže na to je nutné se připravit. K tomu mají velké obránce, vůbec jsou urostlí, takže i to je třeba brát v potaz. Přijedou sebevědomí, ale jak už jsem řekl, s každým se dá hrát.

Následně vás čekají ambiciózní Pardubice, soupeř, proti kterému jste ve třetím kole absolvoval premiéru na extraligové střídačce.

Tehdy se vše seběhlo strašně rychle a pro nás i pro tým šlo o tvrdý křest ohněm. Na úvod Pardubice, asi nejsilnější celek v extralize, to není bůhvíco. Od té doby ale uběhl nějaký čas, poznali jsme hráče a oni nás, takže jsme zase dál. Sice se znovu utkáme se silným protivníkem, a ještě na jeho ledě, ale nachystáme se a uvidíme, co nám to přinese. Bylo by pěkné oplatit Dynamu porážku z prvního vzájemného utkání u nás.

