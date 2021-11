„Vyhráli jsme, to bylo asi moje největší přání,“ svěřoval se vytáhlý zadák, navenek skromný, ale při hokejových mačích zdravě drzý mladík.

Svůj talent Jiříček prokazoval už v minulé sezoně, v níž posbíral řadu ocenění. K titulu nováček sezony v extralize přidal trofej pro nejlepšího juniora v prestižní anketě Zlatá hokejka. Zažil premiéru v seniorské reprezentaci a startoval na mistrovství světa kategorií do dvaceti a osmnácti let. A nezpomaluje ani v aktuálním ročníku extraligy.

V 25 zápasech si Jiříček zatím připsal čtyři góly a šest asistencí, což ho mezi plzeňskými beky řadí na druhé místo hned za zkušeného Petera Čerešňáka. Výkony na domácí scéně mu také zajistily pozvánku na nedávný Karjala Cup, kde odehrál všechny tři zápasy. A jak se cítí čerstvě plnoletý? „Pro mě se tím nic extra nemění, prostě je za mnou další rok. Že je to zrovna ten osmnáctý, nehraje žádnou roli,“ komentuje Jiříček dosažení mety, kterou jiní teenageři tolik vyhlížejí.

Stávají se oficiálně dospělými. Mohou jít bez bázně na pivo, řídit auto, poprvé k volbám nebo vstoupit do manželství. „Pro mě je hlavní hokej. Navíc tím, že se už nějaký čas pohybuji mezi chlapy, kteří mají rodiny, tak člověk asi rychleji vyzrává. Upravuje si názory na to, co je a není důležité,“ připouští rodák z Klatov a jeden z největších talentů současného českého hokeje.

Ač Jiříček patří věkem v plzeňské defenzivě stále k nejmladším, v zápasech dostává obrovský prostor, a to i v přesilovkách. Ještě víc nyní, kdy Škodovce chybí řada zkušených beků. „Nastupujeme my mladí a zatím to nějak zvládáme,“ konstatuje s úsměvem obránce, o nějž se při draftu NHL příští rok v červenci nejspíš strhne pěkná mela.