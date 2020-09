V zahajovacím utkání se Spartou si připsal asistenci a proti Dynamu hned premiérový gól.

V 16 letech.

Jestliže navenek působí vytáhlý mladík skromně, na ledě srší dravostí a sebevědomím.

Jako v běžící 30. minutě utkání v Pardubicích.

Po střele z úhlu si Jiříček nabruslil na gólmanem vyražený puk, téměř ho sebral z čepele hole týmového parťáka Jana Eberleho a z otočky ho napálil do soupeřovy brány. A mohl propadnout gólové radosti.

V extralize poprvé.

Fantazie.

„Viděl jsem volný prostor, tak jsem si tam najel a byl z toho gól,“ komentoval Jiříček svůj vstup mezi střelce. „Trenéři mě k tomu nabádají. Abych, když je možnost, podporoval útok. Tak to dělám,“ doplnil.

Litoval jen, že utkání druhého extraligového kola skončilo porážkou Plzně 2:3 v prodloužení. „Je škoda, že jsme prohráli. V pátečním utkání s Mladou Boleslaví to musí být lepší,“ zdůraznil Jiříček.

Indiáni, kteří se na východě Čech představili poprvé v černé variantě dresů, jsou po dvou zápasech v tabulce se čtyřmi body třetí za zatím stoprocentním Libercem a Hradcem Králové.

„Soutěž je na začátku, spousta zápasů je teprve před námi a je třeba makat dál. I já musím své výkony potvrzovat,“ podotkl hráč, který sice měří 190 cm, ale kvůli věku nastupuje stále s ochranným košíkem na obličeji.

Do plzeňského áčka Jiříček nakoukl už v minulé sezoně. Odehrál čtyři zápasy a nynějšího posunu do kabiny prvního týmu si váží.

„Je to pro mě obrovská motivace. Vlastně pro všechny mladé kluky v týmu. Třeba s útočníkem Sebastiánem Malátem jsme v Plzni prošli mládežnickými celky a teď jsme rádi, že můžeme společně nastupovat i za áčko,“ říká talentovaný bek.

S přechodem mezi zkušené borce nemá týmový benjamínek, zdá se, problémy. „Respekt tam určitě je, ale když vyjedeme na led, tak to všechno opadne. Moje první zápasy v A týmu byly možná nervózní, ale už jsem se oklepal. V přípravě mi to celkem šlo, a i když extraliga je zase něco jiného, tak prostě musím takhle hrát pořád dál,“ konstatoval rodák z Klatov, který tu s hokejem začal ve třech letech. V šesté třídě pak přestoupil do Plzně.

A kde se vzaly jeho střelecké schopnosti? „Od malička jsem chtěl dávat góly. Začínal jsem také v útoku, a když mě přesunuli do obrany, byl jsem nešťastný. Obrečel jsem to,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web Jiříček.

Jenže i jako obránce dokáže být produktivní. Což ukázal v juniorce i v mládežnických reprezentacích. A teď o sobě dává vědět mezi chlapy. Pro Plzeň jen dobře.