Realizační tým české hokejové reprezentace představil nominaci na první mezinárodní turnaj v běžící sezoně, kterým bude Karjala Cup ve finských Helsinkách.

David Jiříček ukazuje puk s kterým v utkání proti Pardubicím vstřelil premiérový gól v extralize mužů. | Foto: hcplzen.cz

Ačkoliv reprezentační trenér Filip Pešán dopředu avizoval, že tým pro severskou misi postaví bez hráčů z extraligy, nakonec názor změnil. Do výběru národního týmu tak byl nominováni 16letý obránce David Jiříček a mezi náhradníky figurují v širší nominaci ještě další čtyři hráči Škody Plzeň – gólman Dominik Frodl a útočníci Petr Straka, Petr Kodýtek a Matyáš Kantner. Pokud by se Jiříček na turnaji Karjala představil, stal by se naším historicky nejmladším reprezentantem. Rekord z turnaje Izvestijí 2002 dosud drží Rostislav Olesz, který tehdy debutoval ve věku 17 let, 2 měsíce a 12 dní.