Osmnáctiletý Malát odehrál za A tým Škody 16 zápasů a měl jednu asistenci. Šestnáctiletý Jiříček si připsal čtyři extraligová utkání.

„Zrušení mistrovství světa osmnáctek pořád bolí. Je to zklamání a velká škoda,“ říká s odstupem dvou týdnů od verdiktu Sebastián Malát.

Zatímco pro jeho ročník 2002 měl být šampionát posledním velkým turnajem před postupem do další věkové kategorie, David Jiříček narozený v roce 2003 může hrát na mistrovství světa osmnáctiletých i příští rok.

„To je sice pravda, ale chtěl jsem zabojovat o letošní šampionát a ukázat se už na něm. Těšil jsem se, že dostanu šanci hrát za národní tým. Je to škoda,“ mrzí Jiříčka.

Letošní šampionát měla hostit americká města Ann Arbor a Plymouth. „Na mládežnické šampionáty jezdí agenti klubů NHL a člověk se na turnaji mohl ukázat,“ přidává postřeh Malát.

Pokud bude příští sezonu pravidelně nastupovat v extralize mužů a bude se mu dařit, otevřou se mu dveře do reprezentace do 20 let. „Vypadá to, že už se soustředím na mistrovství světa dvacítek, které je na přelomu roku,“ plánuje útočník Plzně.

Od svěřenců trenéra Jakuba Petra se kvůli výsledkům na posledních dvou turnajích nečekaly zázraky. Hovořilo se hlavně o záchraně. „Na šampionátu jsme měli mít těžkou až smrtelnou skupinu – Rusko, Ameriku a Německo,“ je přesvědčen Sebastián Malát, který s hokejem začínal v Klatovech.

Rovněž David Jiříček se hokejové abecedě učil v Klatovech, za toto mužstvo nastoupil ještě 7. března v play-off druhé ligy. Jinak už několik sezon hraje za mládežnické výběry Škody Plzeň.

„Na začátku března jsem sezonu nikdy nekončil. Celou dobu hrajete, abyste se dostal do play-off, v němž vás čekají ty nejtěžší zápasy o postup do dalších kol vyřazovací části. Bohužel se to letos nekoná,“ dodává Jiříček.

Čtvrtfinále juniorské extraligy mezi Plzní a Pardubicemi mělo začít 12. března.„Měli jsme mladý, ale velmi silný tým a chtěli jsme to dotáhnout daleko. V den prvního zápasu play-off jsme se ale dozvěděli, že se nehraje a že se soutěž ruší. To bylo velké zklamání, ale hlavní je zdraví a hokej je teď na druhé koleji,“ ví talentovaný obránce Škodovky.

Jiříček debutoval v extralize mužů v lednovém utkání doma proti Spartě. V 16 letech a 59 dnech a do soutěže skočil jako nejmladší hráč sezony. „Byla to skvělá zkušenost. Doufám, že další starty přijdou. Nečekal jsem, že dostanu šanci tak brzy, ale jsem za ni rád. Kdo může říct, že extraligu hrál už v 16 letech,“ těší Davida Jiříčka.

Také Sebastián Malát začal získávat ostruhy v dospělém hokeji už tuto sezonu, a to ještě v 17 letech. „Extraligové starty jsem si moc užil. Bylo to těžké, protože hokejisté jsou vyspělejší a hra je rychlejší,“ přidává nadějný forvard s tím, že zkušenosti z extraligy dospělých mu pomáhaly i v národním dresu české osmnáctky.

A jak tráví vládou nařízenou karanténu?

„Pár dnů jsem si dal volno, ale teď už jsem doma začal individuálně trénovat,“ popisuje Sebastián Malát.

David Jiříček kromě cvičení a udržování kondice dohání školní resty. „Učím se, protože jsem ve škole mockrát nebyl,“ dodává student Střední sportovní a podnikatelské školy Plzeň.