Teď je zkušený bek znovu nažhavený na hokejové souboje. A věří, že restart bohaté kariéry absolvuje v plzeňské Škodovce, kde působil už v letech 2017 až 2019.

„V Plzni se mi líbilo a jsem rád, že jsem zase zpátky,“ vysvětloval Kindl. „Hokej mně už chyběl a teď se na něj moc těším,“ zdůraznil 34letý borec, který v NHL v dresu Detroitu a Floridy nasbíral celkem 351 startů.

Jak se vlastně stalo, že jste vypustil celou sezonu?

S manželkou žijeme v Americe, čekali jsme narození syna a start německé ligy se kvůli covidu neustále odkládal. Žena byla v sedmém měsíci, a tak jsme se koncem prosince dohodli, že bude lepší sezonu vypustit. Nechtěli jsme riskovat, že bych se třeba v Evropě zasekl a manželka by na vše zůstala sama. Přece jen jsou v životě nějaké priority.

Věřil jste, že půjde o pauzu, která vaši kariéru zásadně neovlivní?

Šel jsem do toho s tím, že chci hokej hrát dál. Nevěděl jsem sice kde, ale normálně jsem se připravoval. Samozřejmě to bylo psychicky náročné, ale jako jsem byl já podporou pro manželku, teď bude ona zase podporou pro mě. Rodina za mnou přiletí už ve čtvrtek.

Kde jste v Americe trénoval?

V Detroitu. Za čas, co jsem tam hrával, jsem si vytvořil dobré vztahy s vedením klubu i s kluky z týmu. Takže po dobu, co se nehrála NHL, jsem tam měl možnost trénovat. Ale Michigan je hokejová země a o led jsem nouzi neměl. Horší bylo, že jsem jen trénoval. Jen se udržovat bylo těžké. Dlouhé, náročné, ale tím, že jsem chtěl dál hrát, tak to bylo nutné.

Jak blízko je podpis s Plzní?

S Vlasim (sportovním manažerem Tomášem Vlasákem) jsme na něčem domluveni a počítám s tím, že v Plzni zůstanu. Až to bude oficiální, tak to oznámíme.

Takže smlouvu podepíšete od srpna?

Je to možné.

Proč jste z možných nabídek zvolil právě Škodovku? Co vás přitáhlo?

Já jsem nabídky nijak neřešil. Mně se nikam jinam než do Plzně nechtělo. Za poslední roky mě hokej bavil nejvíc tady. A i když jsem tu teď nějaký čas nebyl, tak jsem pořád klukům fandil. A vyloženě jsem se chtěl vrátit právě do Plzně.

Jak pociťujete výraznou proměnu, kterou plzeňský tým prošel?

Je tu hodně nových kluků, jiní jsou trenéři, ale jsou tu i hráči, co znám. Ať už Kantýs (Kantner), Kaňour (Kaňák) nebo Kody (Kodýtek). Tehdy začínali a teď se řadí k oporám týmu. Což jen potvrzuje, jak Plzeň dokáže pracovat s mladými hráči.

Prý se ale v kabině také více ozývají, jsou hlasitější.

Pokud ano, tak si je zase brzy srovnám. Myslím, že jsem tady od toho, abych je dal trošku do latě (úsměv).

Počítáte s tím, že vzhledem ke zkušenostem byste měl být jedním z lídrů mužstva?

Nějakou roli v týmu jsem měl už při minulém působení. Teď se ale potřebuji soustředit hlavně na sebe a připravit se co nejlíp na nadcházející sezonu. Bude ale určitě ještě čas si s trenéry sednout a vše probrat.

Přijal byste roli kapitána?

Céčko jsem měl naposledy snad na dvacítkách, což je už nějaký pátek (úsměv). Nevím. Ale vždycky jsem rád předával své zkušenosti. Problém bych s tím neměl.