Individuálně se mu daří, boduje. V minulých deseti extraligových zápasech si útočník Tomáš Mertl připsal 13 kanadský bodů za pět gólů a osm finálních přihrávek (celkem ve 40 zápasech 10 branek + 20 asistencí). Co je to však platné, když hokejová Škoda Plzeň, v níž 35letý centr táhne druhou sezonu v řadě a třetí celkově, v úvodu roku ztrácí.

Indiáni prohráli pět ze šesti lednových utkání, když naposledy padli 4:5 v Karlových Varech a jejich pozice na čtvrté příčce pořadí, zajišťující přímý postup do play-off, se na začátku poslední čtvrtiny základní části otřásá.

„Nemůžeme být spokojení. Jsme sice dál čtvrtí o dva body před Vítkovicemi, jenže ty mají o dva zápasy méně a dotáhla se k nám i další mužstva. A jestli si chceme čtvrté místo udržet, což je náš cíl, tak musíme začít zase bodovat. Nejlépe hned v úterním zápase doma s Motorem,“ říká Tomáš Mertl.

Čemu přičítat nepovedenou sérii Plzně v úvodu roku? Jde o odraz momentální krize, dopad zdravotních trablů, s nimiž se tým hlavně v defenzivě potýká?

Těch důvodů je asi víc. Sezona je však dlouhá a rozhodně se nedá stále jen vyhrávat. Nálada v kabině je dobrá, jen v zápasech jsme možná ubrali v důrazu, agresivitě, dohrávání soupeřů, ale i v blokování střel. Trenéři nás na to upozorňují a věříme, že v nadcházejícím utkání to bude zase lepší.

V týdnu vás čekají tři zápasy. Začínáte soubojem s týmem Českých Budějovic. Jsou pro vás, českobudějovického rodáka, tahle utkání stále něčím výjimečná?

Jsem z Českých Budějovic, Motor sleduji a vzájemné zápasy jsou tak pro mě specifické, ale nesvazuje mě to. Spíš se těším a budu ještě o něco víc motivovaný než proti jiným soupeřům.

Na jihu Čech máte i rodinné zázemí. Znamená to, že pendlujete mezi domovem a Plzní?

Ne, ne. Během sezony se z nás stávají Plzeňáci. Děti tu chodí do školy a snad jen manželka, když je občas něco třeba, tak zajede do Českých Budějovic. Domů se ale vracíme na léto, a to pak někdy v srpnu na tréninky dojíždím.

V předchozím souboji v Českých Budějovicích jste sice dvakrát skóroval, ale Plzeň zápas prohrála 2:4. Přičítal jste to mimo jiné tomu, že jste pro tým nevypsal nějakou prémii. Poučilo vás to?

Hm, to jsem říkal a něco malého do kabiny teď dám, aby to tým nabudilo. Ale ještě víc se budu snažit dát nějaký gól, což by také mohlo pomoct (úsměv).

Motor opírající se o vašeho parťáka Milana Gulaše je sedmý jen o čtyři body za Škodovkou. Navíc umí hrát tvrdě. Což Jihočeši ukázali i předtím v Plzni, kde díky zvýšenému důrazu smazali nepříznivé skóre a zápas nakonec po nájezdech vyhráli.

Samozřejmě, když se prohrává, tak se hledá cesta jak soupeře rozhodit, a tvrdá hra je způsob. I my, když jsme teď ve Varech honili ztrátu, jsme do toho ve třetí třetině docela šlápli. Vynutili jsme si tím tlak a dokázali jsme srovnat na 4:4. Bohužel soupeř pak pro nás smolným gólem a navíc nejspíš ještě z ofsajdu zápas rozhodl. Takže i my umíme hrát rázně, jenže chce to začít hned od prvních minut a ne to honit až za nepříznivého stavu.

Blíží se olympiáda a vy jste na té předchozí v jihokorejském Pjongčchangu startoval. Jaké vzpomínky se vám vybaví?

Ty nejlepší, obrovské zážitky. Už jen to, že jsem se tam dostal a mohl jsem si olympijský turnaj zahrát, bylo úžasné. Jde o výjimečnou událost. A všem sportovcům, kteří nás budou v Pekingu reprezentovat, přeju, ať si olympiádu v covidových časech užijí v klidu.

Program Indiánů

Úterý 25. ledna, předehrávka 51. kola (17.30, ČT sport)

Plzeň – České Budějovice

Čtvrtek 27. ledna, 46.kolo (17.30, O2 TV sport)

Plzeň – Pardubice

Neděle 30. 1., 47. kolo (15.00)

Třinec – Plzeň

Úterý 1. 2., 48. kolo (17.00)

Plzeň – Olomouc

Pátek 4. 2., 49. kolo (17.30)

Mladá Boleslav – Plzeň

Pátek 11. 2., dohrávka 43. kola (17.30)

Plzeň - Zlín