Dvě třetiny drželi hokejisté Apolla v krajské lize Plzeňského a Karlovarského kraje krok se silnou Třemošnou. Meteor se však ve třetí části rozjel na plné obrátky a pěti brankami definitivně převrátil misku vah na svoji stranu. Spokojený tak mohl být i bývalý extraligový gólman Plzně Petr Jež, který kvůli brankářským absencím musel oprášit svoji výstroj.

Třemošná (na archivním snímku v modrém) porazila v sobotu Apollo vysoko 9:4. | Foto: Šárka Kunešová

Třemošná - Apollo 9:4

„Vstup do utkání nám vůbec nevyšel. Hned první minutě zápasu jsme dostali gól a vůbec jsme tak nepomohli brankáři Ježovi, který nastoupil do brankoviště po několika letech. Troufám si říct, že během prvních dvou třetin jsme měli více ze hry a více šancí, ale stále jsme se s Apollem gólově přetahovali. Až ve třetí části se nám podařilo využít téměř všechny gólovky, dostali jsme se konečně do herní pohody a dotáhli jsme zápas do vítězného konce," mohl se nakonec radovat z výhry obránce Třemošné Martin Muchka.

Na druhé straně panovalo naopak zklamání. „Dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas, drželi jsme se. Pak ale prokázala Třemošná svoji kvalitu, především v lepším zakončení. Zápas pak Meteor zlomil na svoji stranu," mrzelo beka Apolla Pavla Linharta.

Třetiny: 2:2, 2:2, 5:1. Branky a nahrávky: 9. Blumentrit (Beer), 16. Beer (Blumentrit), 32. Vágner, 34. Polívka (Sieger), 41. Muchka (Vágner), 48. Polívka (Jánský), 51. Polívka (Krasanovský), 52. Muchka (Beer, Vágner), 55. Michel – 1. Hajšman (Šiška, Zdrha), 13. Hanzlíček (Linhart, Švec), 33. Králíček (Prachař, Štrunc), 36. Zdrha (Šiška), 54. Hanzlíček (Švec).

Sestava Třemošné: P. Jež — T. Blumentrit, T. Soukup, M. Muchka, D. Beer, M. Jánský, J. Houfek — F. Michel, V. Polívka, J. Koreis, J. Šibra, M. Krasanovský, J. Sieger, M. Vágner.

Sestava Apolla: K. Holub — P. Linhart, D. Prachař, M. Brand, D. Jankovský, D. Baďouček, M. Štrunc, L. Tyll — J. Švec, O. Zdrha, V. Salajka, M. Hajšman, D. Šiška, R. Komanec, M. Hanzlíček, P. Dobrý, F. Králíček.

Ostatní výsledky: Nejdek - Cheb B 8:1, Mariánské Lázně - Sokolov B 3:6, Domažlice - Rokycany 3:4, Klatovy - Ostrov 8:2.

Následující kolo: pátek 18.45: Sokolov B - Třemošná, sobota 17.30: Apollo - Nejdek.

