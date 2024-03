Hokejová Škodovka hraje v Hradci Králové a základní část extraligy ukončí v neděli doma zápasem s Libercem.

Bojovník Jan Piskáček (druhý zleva) vyztuží po pauze znovu plzeňskou defenzivu. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Dvě kola, dvě utkání mají ještě k dispozici hokejisté Škody Plzeň, aby se po třech porážkách zvedli a nakopli se na rozhodující fázi extraligové sezony.

Ta pro Indiány začne příští týden zápasy předkola play-off proti zatím neznámému soupeři.

Předtím Škodovka dojede základní část. Dokončí ji v neděli doma zápasem proti Liberci, zapleteného do boje o elitní čtyřku (začátek v 16.30) a v pátek hraje od 17.30 v Hradci Králové.

Oba celky mají už sice jistou účast v předkole, ale nikoliv pozici, z níž do vyřazovacích bojů vstoupí.

„Víme, o co hrajeme a ve zbývajících zápasech se chceme zároveň naladit na předkolo, ať už v něm narazíme na kohokoliv,“ prohlásil plzeňský kouč Petr Kořínek.

Západočeši hájí jedenácté místo před Karlovými Vary, které na svého rivala ztrácí tři body. Devátý Hradec může ještě skočit přes Vítkovice na osmou příčku nebo spadnout na konec desítky. Jenže jak Mountfield, tak Plzeň teď sčítají víc nezdary. Prohrály třikrát po sobě.

„Už po porážce v Brně jsme měli s hráči mítinky, něco jsme si řekli. Bohužel nám pak nevyšel ani domácí zápas s Boleslaví (3:5), když jsme dostali hloupé góly. Ale už nemá cenu se k tomu vracet,“ konstatoval Kořínek.

Čtvrteční příprava Škodovky také probíhala v klidné atmosféře, jen trenéři možná častěji probírali s hráči u taktické tabule konkrétní herní varianty.

„Než ještě zvyšovat tlak, tak je třeba hráče spíš uklidnit. Nejde říct, že by kluci nebojovali, ale sráží nás zbytečné chyby a hlavně špatná koncovka. Nedáváme góly a snahou je to zlepšit, někdy ale potřebujete i kousek štěstí,“ podotkl hlavní trenér.

A už vůbec nechce spekulovat o soupeři pro předkolo. Aby ne, když čtyři celky natěsnané v tabulce od čtvrtého do sedmého místa dělí jen tři body – Kometa (81 b.), České Budějovice (80), Liberec (79) a Litvínov (78).

Jedenáctý tým vyzve v předkole celek na šestém místě. Na Plzeň by nyní vyšel Liberec, jen kolo předtím to byli Jihočeši. „Boj o čtyřku je zamotaný, ale ať na nás vyjde kdokoliv, tak se musíme soustředit na sebe, na svůj výkon a chtít každý zápas vyhrát,“ zdůraznil Kořínek.

To chce i útočník Miroslav Indrák. Při tréninku opouštěl led mezi posledními, když předtím piloval střelbu. „Moc nám to tam teď nepadá, tak se s tím snažíme něco dělat,“ hlesl 28letý hráč. „Porážky vždycky mrzí, ta poslední doma s Boleslaví zvlášť, ale musíme se s tím popasovat, v pátek v Hradci vyhrát a co nejlíp se připravit na předkolo,“ uvedl Indrák.

Jak? „Soustředit se na každé střídání, na drobnosti, které pak rozhodují i v play-off,“ nabádal křídelní útočník.

Narůstající kritičnost fanoušků na sociálních sítích se snaží nepouštět k tělu. „Já tyhle komentáře moc nečtu, ale je jasné, že porážky nikoho netěší,“ doplnil smířlivě.

Ve vzájemných duelech Plzně s Mountfieldem mají v sezoně zatím navrch Západočeši (3:2, 2:1 sn, 2:3 pp).

VRACÍ SE PISKÁČEK

V útoku Škodovky bude chybět znovu zraněný Jakub Lev, zato se vrací obránce Jan Piskáček a po ledě se už ve výzbroji prohánělo také švédské žihadlo Tim Söderlund, zotavující se z následků drsného faulu explzeňského beka v pardubických službách Michala Houdka. „Tim se zapojil do tréninku, jde o rozdílového hráče a tak doufáme, že by mohl stihnout už nedělní zápas s Libercem,“ prozradil trenér Petr Kořínek.

Rychlý šikovný útočník by se Plzni v soubojích play-off určitě hodil.

O ztrátě motivace nemůže být ani řeč, tvrdí Zámorský