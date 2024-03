Škodovka prohrála s Mountfieldem 1:3 a kolo před koncem klesla za Karlovy Vary, které doma porazily Spartu.

Plzeňský obránce Martin Bučko (vpravo) kryje Giorgia Estephana z týmu Hradce v pátečním zápase, který domácí Mountfield vyhrál 3:1. | Foto: mountfieldhk.cz

Hokejisté Škody Plzeň nezabrali ani v předposledním kole základní části extraligy. V Hradci Králové padli v pátek 1:3 a v tabulce klesli na dvanácté místo za Karlovy Vary. První část nejvyšší soutěže zakončí Škodovka v neděli doma utkáním s Libercem (16.30).

Páteční souboj celků, které se chtěly nakopnout před středečním vstupem do předkola play-off, byl dlouho vyrovnaný, víc práce měl plzeňský gólman Klouček. Navíc Indiáni hned zkraje přišli o Holešinského. Toho Jasper drsným dohráním poslal na mantinel a slovenský útočník odnesl náraz zraněním.

A když pak hosté na sklonku periody přebírali iniciativu, vyrazil středem hřiště na zteč hradecký Okuliar. Stáhl k sobě obránce, pod padajícím soupeřem ještě přihrál a pro Kevina Klímu už nebyl problém zavěsit puk pod horní tyč – 1:0.

Těsný náskok vydržel domácím i po čtyřiceti minutách, přestože šance se rodily na obou stranách. Hned po pauze mohli udeřit Hradečtí, ale Okuliar na Kloučka nevyzrál a neuspěl ani Klíma z dorážky. V domácí přesilovce pak do brejku vyrazil Soukup, jenže hradeckého brankáře Paříka také nepřekonal.

Více ze hry, střel i šancí měl však dál Mountfield. Škodovka zahrozila až před druhou pauzou, Schleiss sám před brankou ale trefil jen gólmanovu vystrčenou hůl.

Až v úvodu třetí třetiny se hosté dočkali. Malákova rána minula hradeckou bránu, ale puk se odrazil na levou stranu k Pourovi na trefu do prázdné klece – 1:1. Jenže o naději na nějaký zisk připravila Indiány zbytečná chyba v rozehrávce. Puku se zmocnil Pavlík, Kloučka překonal bekhendem mezi betony a bylo to 2:1.

Probrali se i diváci a tlak domácího týmu sílil. Přesto Plzeň téměř tři minuty před koncem ještě sáhla ke hře bez gólmana, ani v šesti ale nesrovnala a naopak Okuliar po tyčce trefil i prázdnou klec a zpečetěním výhry posunul Mountfield na osmé místo.

Hlasy trenérů:

Tomáš Hamara (Hradec Králové): „Jsme rádi, že jsme zápas urvali do vítězného konce, protože byl hodně těžký a vyrovnaný. Vstoupili jsme do něj dobře a měli nějaké šance, ale pořád jsme je trošku přehrávali. To nás poslední dobou trápí, musíme se víc tlačit do střelby a do brány. Soupeře jsme ve všech třetinách přestříleli, akorát potřebujeme být důraznější a šikovnější, abychom to tam dotlačili jakýmkoli způsobem.“

Petr Kořínek (Plzeň): „První tři čtyři střídání nebyla z naší strany moc dobrá, pak se to srovnalo, ale inkasovali jsme gól. Druhá třetina taky nebyla špatná a ve třetí se nám podařilo srovnat. Bohužel jsme ale soupeři hrubou chybou dali šanci, on ji využil a už jsme tahali za kratší konec. Byl to vyrovnaný zápas a kluci ho odmakali, to jim nemůžeme upřít, ale po té chybě už se převrátil na hradeckou stranu.“

Mountfield HK - Škoda Plzeň 3:1

Třetiny: 1:0, 0:0, 2:1. Branky a nahrávky: 17. Kev. Klíma (Okuliar), 48. R. Pavlík, 60. Okuliar – 43. Pour (Malák, Bučko).

Rozhodčí: Mejzlík, Květoň – Hynek, Dědek. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Střely na branku: 50:19. Diváci: 4 173.

Nejlepší hráči: Radovan Pavlík – Milan Klouček.

Mountfield HK: Pařík – Freibergs, Blain, Pavelka, Pláněk, Pilař, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – Eberle, Estephan, Šťastný – R. Pavlík, Lalancette, Miškář. Trenéři: T. Martinec, Hamara a Frühauf.

Plzeň: Klouček – Laakso, Zámorský, Malák, Bučko, Kvasnička, Dujsík – Holešinský, Mertl, Schleiss – Šiler, Jansa, Rekonen – Pour, Benák, Indrák – Straka, M. Soukup, Matýs. Trenéři: Kořínek a Bombic.