Vždy hrál se staršími kluky a pokaždé byl nejlepší. Klenotu plzeňského i českého hokeje bylo v dubnu 16 let a už v minulé sezoně občas trénoval s A týmem Škodovky. Útočník Adam Benák se v květnu zapojil do letní přípravy mužů a je takřka jisté, že šikovného mladíka vyzkouší trenér Indiánů Petr Kořínek v dospělém hokeji.

Útočník Adam Benák v dresu plzeňských juniorů. | Foto: Ronald Hansel

„Jsem rád za možnost trénovat s áčkem. Je to náročnější než v mládeži, ale snažím se klukům vyrovnat,“ řekl Adam Benák, jehož otec Václav odehrál 22 sezon v extralize.

Máte jako 16letý hráč nějaké úlevy v trénincích s muži?

My mladí zvedáme menší váhy než ostatní hráči, ale jinak to máme stejné.

Jak vás přijalo mužstvo?

Kluci jsou k nám úplně v pohodě, berou nás jako spoluhráče.

S kým se nejvíc bavíte?

Bavíme se my mladší kluci spolu, ale i starší hráči si s námi občas povídají.

Jaké jsou vaše první vzpomínky na plzeňský stadion?

Poprvé jsem byl tady na ledě asi ve dvou letech. Je to můj nejoblíbenější stadion. Chodil jsem tátovi fandit, užíval jsem si to. O přestávkách jsme hráli hokej s dětmi dalších hráčů.

Váš otec byl obránce, vy jste útočník…

Já sám jsem chtěl být v útoku, dávat góly. Post obránce mě nikdy moc netáhl.

Radí vám otec jak překonat obranu soupeře?

Občas mi poradí, ale spíš se bavíme celkově o zápase, co udělat lépe. Snažím se to brát jako radu. Jsem rád, že mám tátu bývalého hokejistu.

Jak snášíte, že se o vás mluví jako o drahokamu plzeňského hokeje?

Snažím se to nevnímat, hrát hru co miluju a být každý den co nejlepší.

Jste střelcem od narození, nebo jste to musel vypilovat?

Určitě se to musí natrénovat. Ale odmala jsem dával góly, takže to mám dané.

Vaším hendikepem je výška, měříte 170 centimetrů…

Musím být rychlejší než jiní hráči a makat víc než oni, abych se jim vyrovnal.

S jakými plány půjdete do sezony? Je pro vás motivací prosadit se v áčku vzhledem k mistrovství světa U18?

Budu se snažit zabojovat o šanci v zápase, budu pro to dělat všechno a snad se mi to povede. Motivace to určitě je. Věřím, že zápas za A tým mně pomůže k nominaci na mistrovství světa.

Kdo je vaším hokejovým vzorem?

McDavid z Edmontonu, který je v současnosti nejlepším hokejistou. Jednou bych chtěl být jako on.

