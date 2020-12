Rozstříleli se. Liberci na jeho ledě stejně jako předtím Vítkovicím doma hokejisté Škody Plzeň nasázeli šest gólů a teď by rádi přidali další vítězný zářez.

V neděli čeká Indiány zápas v Hradci Králové (začátek v 16.00) a dnes se Škodovka v rámci 24. extraligového kola utká v Logspeed CZ Aréně se Zlínem. Souboj druhého s desátým začne v Plzni už v 16.30 hodin. Tedy o hodinu dříve, než bylo plánováno. Indiáni se s Berany střetnou poprvé v sezoně.

„I když nám poslední zápas v Liberci vyšel a kluci cítili, že odvedli dobrý výkon, tak spokojenost skončila ten den o půlnoci. Ve středu jsme měli lehčí trénink, ale pak už jsme se zaměřili na další zápasy,“ uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Zlín naposledy udolal doma Vítkovice 2:1, ale předtím rovněž v domácím prostředí nestačil na Karlovy Vary a poslední České Budějovice. Kouč Čihák však aktuálnímu rozpoložení soupeře takovou váhu nepřikládá.

„Sice nějak reagujeme, ale soustřeďujeme se hlavně na sebe. Hru máme založenou na forčekingu, pohybu, bruslení, na hře v pěti dopředu i dozadu. A i když nás čekají těžká utkání, tak v nich chceme udávat tempo,“ zdůraznil Čihák. „Ne vždy se to povede, pak rozhodují speciální formace, ať na přesilovky nebo oslabení,“ doplnil hlavní kouč Škodovky.

Při skládání týmu se ale musí obejít bez zraněných hráčů a také bez pěti mladíků z širšího kádru – obránců Davida Jiříčka s Vladimírem Kremláčkem a útočníků Sebastiána Maláta, Martina Langa a Filipa Přikryla. Od soboty je čeká kemp české dvacítky a boj o mistrovství světa U20.

„Nás to těší a klukům přejeme, aby se do dvacítky dostali. Normálně bych si vytáhl někoho dalšího z mládeže, ale juniorka kvůli omezením nemohla trénovat, takže v tom je to těžší. Nicméně ať už bude sestava jakákoliv, tak chceme uspět a protáhnout si vítěznou sérii,“ prohlásil Ladislav Čihák.

Z Beranů podstoupí rvačku o místo v týmu pro juniorský šampionát obránce Jiří Suhrada, proti Plzni by ale ještě chtěl hrát. „Doma s Vítkovicemi jsme to ubojovali, hodně nám pomohl Káša (brankář Kašík), a bylo by dobré na to navázat,“ řekl 19letý bek.