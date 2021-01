Utkání s karlovarskou Energií začne v Logspeed CZ Aréně v 17.20 hodin (ČT Sport) a Indiáni chtějí navázat na předchozí výhry, kdy skolili Mountfield a naposledy v Olomouci tamní Kohouty.

„Kluci odvedli v Olomouci dobrý výkon. Soupeře jsme přestříleli, pomohli jsme si v přesilovkách, a i když jsme ztratili dvougólové vedení a soupeř v závěru srovnal na 3:3, tak hráči si dál věřili. I já jsem byl přesvědčený, že to ještě můžeme zlomit a tým si taky šel za výhrou až do konce. Odměnou jsou cenné tři body, protože v Olomouci to je vždycky těžký,“ ohlédl se trenér Ladislav Čihák za nedělní bitvou, kterou teprve v čase 58:55 rozhodl vítěznou ranou Milan Gulaš.

Plzeňský kapitán tak v pravou chvíli zlomil dvanáct zápasů trvající gólový půst. Předtím se mezi střelce zapsali 21letí mladíci Petr Kodýtek s Jakubem Pourem, mezi něž se svou přesilovkovou trefou vtěsnal 17letý obránce David Jiříček.

„David jde stále nahoru, trošku ho musíme ještě brzdit, protože se občas řítí do nesmyslů. Musí na sobě dál pracovat, což platí i o dalších našich mladících. Ale můžu říct, že zatím makají,“ podotkl kouč, který se nebojí v extralize vsadit na mladé.

Lituje však toho, že zápas s Karlovými Vary se vzhledem k anticovidovým opatřením odehraje znovu bez diváků. „Lidi v hledišti hrozně chybí, zvlášť v derby by nám pomohli. Vary hrají agresivně, hodně bruslí, v obraně jsou nepříjemné a dokážou to rychle otáčet. Na to se musíme připravit a zápas odmakat,“ apeloval trenér.

Že střetnutí s Energií bývají vyhecovanější, potvrdil útočník Filip Suchý. „I tak budeme chtít v derby urvat znovu tři body,“ sdělil.

Jestliže Plzeň je i při absenci klíčových hráčů v tabulce čtvrtá a může pomýšlet na posun na třetí příčku, karlovarskému celku patří osmé místo. Sérii šesti proher sice Energie utnula výhrami nad Zlínem a Olomoucí, jenže v dalších třech utkáních znovu nebodovala. Naposledy karlovarský tým padl v Hradci Králové 0:4. „Plzeň má velkou sílu v přesilových hrách, v rychlém protiútoku, tomu budeme muset čelit a vyvarovat se také chyb z posledního zápasu, kdy jsme měli až příliš oken v obraně,“ upozornil karlovarský asistent Tomáš Mariška.

V sezoně zatím derby vyhrál vždy domácí tým – Energie zvítězila 1:0 a Plzeň pak v odvetě 4:3. Kdo bude slavit v úterý večer?