Souboj rivalů ze západu Čech z programu 29. kola, třetího s jedenáctým týmem extraligy, začne v plzeňské Logspeed CZ Aréně v pátek v 17.30 hodin znovu jen před povolenou tisícovkou diváků.

„Matymu Kantnerovi byla v Plzni nabídnuta nová smlouva, ale po letech ve Škodovce stál o změnu. No a Dufíno (Dufek), jak ho známe, by měl do našeho herního stylu zapadnout,“ vrátil se k výměně hráčů mezi Plzní a Mladou Boleslaví trenér Miloš Říha.

A doufá, že Dufek v novém prostředí znovu rozvine potenciál koncového hráče. „Věříme, že Dufíno se u nás vrátí do role střelce, tak jak to ukázal předtím ve Zlíně,“ podotkl Říha.

A co očekává od druhého západočeského derby v sezoně? „Končí polovina základní části, takže víme, co od sebe vzájemně čekat. Musíme ale zlepšit určité věci, abychom tentokrát vyhráli my,“ řekl trenér.

Napoprvé v Karlových Varech totiž Indiáni přes převahu padli 0:3 a po osmi utkáních, v nichž bodovali a šest z nich vyhráli, vyšli zkrátka.

„Určitě jsme nebyli horší, ale selhali jsme v koncovce a možná i s vědomím té série jsme nebyli tak důrazní. A i teď máme stále co zlepšovat,“ podotkl Říha. „Nějakému výpadku v zápase se nevyhne žádný tým, ale není možné, abychom hráli výborný hokej a pak jako bychom na ledě nebyli. Pracujeme na zlepšení a posun je znát,“ doplnil kouč.

Zatímco Škodovka minulá dvě utkání s Kladnem a na ledě posledního Zlína vyhrála, Energie po dvou výhrách naposledy doma padla po divoké přestřelce se Spartou po prodloužení 4:5.

Neodcházím ve zlém, reaguje na výměnu Kantner