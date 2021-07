Zkušený 29letý forvard, ostřílený reprezentací i působením v KHL, zařezává s týmem v kopcích u Železné Rudy. Tady Indiáni rozbili druhý tréninkový kemp před novou sezonou.

„Od podpisu smlouvy s Plzní jsem ještě nikoho neviděl, takže je super, že se můžu s kluky konečně poznat,“ prohlásil vicemistr z Liberce a nejlepší střelec uplynulého play-off, který má ve Škodovce zacelit díru po odchodu Milana Gulaše.

Čím vás plzeňská Škodovka přitáhla?

Když jsem se po letech v Liberci rozhodl pro změnu, dával jsem si různá pro a proti. A i když jsem měl z extraligy i jiné nabídky, ta z Plzně mi dávala největší smysl. Ať už organizací, ale i tím, že bych měl dostávat hodně prostoru. V týmu je spousta mladých kluků a na nás starších bude vzít otěže do rukou.

A vaše první dojmy z týmu?

Hlavně jsem zjistil, že jsem tady momentálně nejstarší, což se mi snad ještě nestalo. Ale když vidíte, jak mladí kluci makají, jak se chtějí zlepšovat, tak je to skvělý signál. Od toho se můžeme odrazit i v sezoně.

Našel jste mezi Indiány nějaké známé tváře?

Se Schleissíkem (Janem Schleissem) se známe z nějakého srazu nároďáku, ale to možná ještě v juniorech. Ale z extraligy se nějak znám i s ostatními kluky. Pár let už to hrajeme a víme o sobě. Zapadnout do týmu by neměl být problém.

Zatím jste se chystal individuálně. Je to velká změna, trénovat s týmem?

Už po prvních trénincích bylo jasné, že to na Šumavě bude záhul. Ale na soustředěních to tak bývá. Člověk si mákne, ale je to třeba.

Náročnost kondiční přípravy v Plzni je pověstná, takže vás to asi nezaskočilo.

Řada lidí, ať už v Liberci či odjinud, mi to připomínala. Aspoň jsem tak věděl, s čím mohu víceméně počítat, a mohl jsem se trochu připravit

V čem je pro vás trénink v kolektivu jiný?

Při individuální přípravě se trenér věnuje jen mně, ale i charakter tréninků, zvlášť tady na soustředění, je jiný. Jsou delší a náročnější, ale zase jsme na Šumavě, kde je krásně, a v takovém prostředí se trénuje dobře.

Bylo těžké vytěsnit z hlavy prohrané finále s Třincem?

Zažil jsem asi nejnáročnější play-off v kariéře. Vypadlo nám hodně kluků, stálo to jen na pár hráčích, což bralo hodně sil. Takže jsem chtěl hlavně vypnout od hokeje a užil jsem si dovolenou s rodinou u moře.

Jak bude vypadat vaše příprava po skončení pětidenního kempu na Šumavě?

Trénuji něco přes měsíc, takže po Šumavě si dám týden volna a pak pojedu suchou přípravu individuálně až do nástupu na led.