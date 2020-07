Do Plzně přicestoval Viktor Lang ze Švédska už 16. července s negativním testem na nemoc covid-19.

V pondělí pak hokejový obránce zahájil nové angažmá v extraligové Škodě Plzeň. K týmu se 25letá defenzivní posila Indiánů připojila poté, co Škodovka poprvé vyjela na led.

„Po několika měsících, kdy to ve Švédsku bylo velice těžké, se situace ohledně koronaviru zlepšuje a zdá se, že křivka nemocnosti klesá. Navíc tam, kde bydlím, jsme šíření nákazy téměř nevnímali,“ sdělil urostlý seveřan, který léto trávil v rodné Arvice, městu u hranic s Norskem.

Trénoval společně s bratrem Oskarem, což je útočník Leksandu. „Cvičili jsme a trénovali spolu stejné věci. Jsme parťáci, máme skvělý vztah a snažíme se spolu mluvit každý den, nebo být v kontaktu. Bavíme se o hokeji, ale i obyčejných věcech. Hrajeme videohry, koukáme v televizi na seriály,“ prozradil starší ze sourozenců.

V Česku rozjíždí Viktor druhou sezonu. V té minulé tvrdil hru tehdy prvoligového Chomutova, ale poté co se klub dostal do finančních problémů, kývl na nabídku Škodovky.

„Od prvních kontaktů bylo jasně znát, že o mě v Plzni stojí. To je pro hráče ohromně důležité,“ prohlásil obránce na webu plzeňského klubu hned po zveřejnění svého přesunu na západ Čech.

Za Piráty odehrál 54 zápasů, v nichž si připsal pět gólů a 12 asistencí. Teď se bude Lang snažit prosadit ještě o level výš v extralize a dokázat, že plzeňští šéfové a trenéři zvolili dobře.

„Očekávání klubu vnímám jako šanci a novou výzvu. Chci ze sebe vždy vydat sto procent a přispět k výhrám. Být týmu prospěšný,“ sdělil 192 cm vysoký a 96 kg vážící Švéd, který převážnou část své kariéry odehrál v tamní druhé lize za BIK Karlskoga.

V Plzni žije sám a zatím zná jen cestu ze Skvrňan, kde bydlí, na zimák a zpátky.

„Možná ještě trochu okolí svého bytu. A z minulé sezony centrum města, kam mě vzal můj tehdejší i současný spoluhráč Filip Suchý,“ uvedl Lang, který tehdy poznal i plzeňský stadion.

„Aréna se mi líbí. Viděl jsem ji při zápase zaplněnou diváky a byl to zážitek. Skvělé je i zázemí, kabina, profesionální servis. Cítím se velice dobře i z toho, jak se ke mně lidé chovají a jak ke mně přistupují,“ ocenil novic v kádru Indiánů.

A pocity z prvního tréninku v novém prostředí?

„Dobré, ale ještě nejsem naladěný. Nějaký čas jsem teď nestál na bruslích, takže se musím rozhýbat. Ale je to lepší než před rokem v Chomutově, kam jsem přišel až v polovině přípravy na ledě,“ uvedl obránce.

Navíc si pochvaluje, že v týmu zná kromě útočníka Suchého ještě brankáře Dominika Pavláta, který do Plzně přišel rovněž od Pirátů.

„Je to o dva kluky víc, než když jsem šel do Chomutova. Tam jsem neznal nikoho,“ konstatoval se smíchem.

PÁD PIRÁTŮ NETĚŠÍ

Krach chomutovského klubu, který dluhy srazily z první ligy až do krajského přeboru, ho nijak netěší.

„Je mi z toho smutno hlavně kvůli pár lidem, které jsem tam poznal a kteří dělali dobrou práci. Ale očividně jsou tam i další lidé, kteří zřejmě nedělali to, co by měli. Také proto jsme určitou dobu nedostávali žádné peníze,“ sdělil hráč s tím, že chomutovský klub mu stále dluží.

„To je pravda, ale nastavil jsem si hlavu tak, že ty peníze už asi neuvidím. Takže cokoliv přijde, bude bonus. Z jakékoliv částky budu mít radost, ale nepočítám s tím,“ prohlásil Lang a přidal pár nepříjemných vzpomínek.

„Když utratíte peníze, netušíte, kdy a zda vůbec přijdou další. Když bylo volno, vlastně jsem nevěděl, jestli si mohu dovolit vyrazit na nějaký výlet. Když pak nějaké peníze přišly, zdálo se, že nastanou lepší časy, ale brzy to sklouzlo do starých kolejí. A po Vánocích už nepřišly žádné finance. Používáte vlastní úspory, abyste zvládli žít,“ vyprávěl.

Ani v takové situaci však neztratil motivaci bojovat za Piráty naplno.

„V zápasech mě to neovlivňovalo. Potřebujete peníze na jídlo, na obvyklý servis, ale hokej je něco jiného. Fungoval jsem tak, že je nový den, trénink, zápas, a další věci jsem neřešil. Jsem profesionál, dělal jsem svou práci a doufal, že ostatní se pak zachovají také profesionálně a vše doplatí. Ale jak říkám, nespoléhám na to,“ uzavřel Viktor Lang.