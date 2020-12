„Chceme to prolomit, ukončit nepříjemnou šňůru proher. Je třeba máknout v tréninku a nachystat se. Je to především o nás,“ prohlásil 21letý obránce David Kvasnička, který ve vánočním souboji s Mladou Boleslaví sehrál 100. zápas v plzeňském dresu.

Atraktivní bitvu s Bruslaři musely rozetnout až nájezdy, což je vždy ošidná záležitost.

Utkání bylo hodně vyrovnané, šance byly na obou stranách. Asi zaslouženě jsme si body rozdělili. V nájezdech už to bylo vabank. Škoda, že jsme v prodloužení hráli hodně oslabení a spíše jsme se tak jen bránili.

Řadu vyloučených jste měli i v normálním hracím čase. Nebyl to jeden z důvodů, proč jste v zápase nedosáhli na víc bodů?

Měli jsme hodně vyloučených, to je pravda, ale také řadu přesilovek, z nichž jsme využili jen jedinou. Spíš nám podle mého soudu uškodilo, že jsme vždy po našem gólu rychle inkasovali. To by se nemělo stávat, že po vstřelené brance hned další střídání sami dostaneme branku.

Do konce roku vás čekají ještě zápasy v Litvínově a v Českých Budějovicích. Což jsou týmy ze spodní části tabulky. Je tak větší šance zlomit vlastní výsledkové trápení?

V extralize nejde nikoho podcenit. Naopak si myslím, že to budou strašně těžké zápasy, protože soupeři také chtějí bodovat a o to víc se budou o úspěch rvát. Když ale budeme hrát tak, jak máme, tak můžeme vyhrát v Litvínově i v Českých Budějovicích. Musíme se ale soustředil hlavně na sebe a zápasy odmakat naplno.