Plzeň – Znovu to nevyšlo. Hokejisté Škody Plzeň končí extraligovou sezonu stejně jako loni v předkole play-off. V rozhodujícím pátém utkání s Mladou Boleslaví prohráli Indiáni doma 2:3 a stejným poměrem ztratili i celou sérii. Hosté dali v zápase kdo s koho první gól, a i když Škodovka poté v přesilovce díky trefě Michala Bulíře srovnala, Bruslaři si vedení vzali zase zpátky. Soupeři odskočili dokonce do dvoubrankového náskoku a přes snahu bojovníků v modrobílých dresech ho udrželi až do konce. Šestý tým po základní části nestačil na jedenáctého v pořadí.

„Zklamání je obrovské. Pro mě osobně je to po několika letech sezona bez play-off a vůbec nevím, co teď budu dělat. Takhle brzy asi nikdo končit nechce. Naopak každý chtěl napravit loňské selhání s Olomoucí, ale nepovedlo se to,“ rozčarovaně konstatoval útočník Michal Bulíř.

Co podle vás sérii rozhodlo? Co bylo klíčové?

Těžko říct. Sérii provázelo, aspoň na naší straně, spousta smolných gólů, nahozených z brankový čáry, ze vzduchu. V play-off bohužel takové góly rozhodují a při Boleslavi stálo i štěstí.

Pátý zápas jste rozehráli nervózně, až moc svázaně a inkasovali jste jako první. Jak moc to ovlivnilo další vývoj utkání?

Určitě byla škoda, že jsme dostali první gól. Možná se to stalo i z přemíry snahy, tím jak moc jsme to chtěli urvat. Museli jsme ztrátu dotahovat, a když se nám to povedlo, znovu jsme inkasovali. Místo, abychom to překlopili na naši stranu, tak jsme pořád něco doháněli a už jsme to nedotáhli.

Už v závěru základní části se Plzni výsledkově ani herně nedařilo. Poznamenalo to výkony týmu v předkole?

Myslím, že ne. V play-off se všechno, co bylo, maže. I když se nám ty zápasy nepovedly, tak prostě začala nová liga a naladili jsme se do úplně jiného módu. V tom bych důvody vyřazení nehledal.

Zatímco úvodní domácí zápas jste zvládli, ve druhém duelu na vlastním ledě jste ztratili slibné vedení 2:0. Mohlo tohle být v sérii zásadní?

Bohužel se nám stávalo i v sezoně, že jsme vedli, ale nedokázali jsme to udržet. Pokud bychom uspěli, mohli jsme jet do Boleslavi za stavu 2:0 a stačil by nám tam urvat jeden zápas. Což se nám i povedlo, ale na kdyby se nehraje. Je to i o štěstí a my jsme ho neměli.

Škodovka si tak zopakovala loňský scénář, kdy rovněž skončila v předkole. Připomínali jste si to?

Já v Plzni loni ještě nebyl, ale myslím, že kluci to v hlavách měli. Ale byla tady nová výzva a spíš chtěl každý loňské selhání napravit. Bohužel to nevyšlo ani letos a jsem z toho hodně zklamaný.

Nejspíš o to víc, že individuálně se vám v sezoně dařilo. S 56 kanadskými body za 27 gólů a 29 asistencí jste patřil k nejproduktivnějším hráčům základní části a bojoval jste i o korunu nejlepšího střelce soutěže.

Sice ne od začátku, ale postupně se mi sezona rozjela podle představ. V Plzni jsem zažil krásnou sezonu, bohužel se to nepovedlo přetavit v nějaký týmový úspěch. Chybí bonus alespoň v podobě prvního kroku – postupu do čtvrtfinále. Individuální zápis se tím maže a moje body nikoho zajímat nebudou.

Možná to je předčasná otázka, ale byl pátý zápas předkola pro vás posledním v dresu Škodovky?

To budu teprve řešit, hotového ještě není nic. Jsou tam nějaké možnosti, uvidíme jestli vyjde nějaké zahraničí a podle toho se budou odvíjet další kroky.

Ve hře je prodloužení kontraktu s Plzní, jiný klub v extralize nebo preferujete odchod do ciziny?

Vůbec nevím, co bude. Do Ruska určitě nepůjdu. Naopak z KHL nastane odliv cizinců, kteří budou chtít do Švédska, Finska nebo do Švýcarska,. Uvidím, kde bude kolik míst a jestli o mě bude zájem. Angažmá ale musí dávat smysl pro mě i pro rodinu.

Plzeň v rozhodující bitvě padla a vyklízí bojiště