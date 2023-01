Indiáni začali nový rok v Kladně famózně. Vlétli na soupeře a v první třetině se utrhli do třígólového vedení. Jenže luxusní náskok zase ztratili a ze zápasu bylo drama. Rytíři v čele s velmistrem Jágrem těsně před koncem první periody snížili, ve třetí části stav srovnali na 3:3, ale Škodovka přesto urvala vítězství. Přesně kapitán Jan Schleiss, který v přesilovce parádní trefou pod horní tyčku přetočil zápas definitivně na stranu Plzně.

„Stále mi přijde, že každý zápas hrajeme jen čtyřicet minut. Až se naučíme hrát celý zápas, tak to bude dobré,“ zlobil se po zápase Jan Schleiss. „V první třetině jsme dominovali. Na Kladno jsme tlačili a po zásluze vedli o tři branky, jen škoda toho gólu, který jsme inkasovali čtrnáct vteřin před koncem třetiny. I ve druhé části jsme měli pár šancí, jenže díky našim oslabením jsme domácí vrátili zpět do hry. Z toho pak pramenil jejich tlak. Jenže ve třetí třetině jsme přestali hrát. Naštěstí jsme ještě dosáhli na tři body," konstatoval 28letý útočník.

Jan Schleiss (vpravo) atakuje Adama Kubíka z týmu Kladna.Zdroj: Antonín Vydra

Vítězný gól v početní výhodě padl čtyři minuty před koncem. Gólmanova flaška položená v horní části kladenské sítě se po vaší ráně rozletěla na několik kusů. Musela to být bomba.

Už jsem neměl komu nahrát, Kryštof Hrabík skvěle clonil před brankářem, ten navíc klečel. Nechtěl jsem riskovat zbytečnou přihrávkou, tak jsem to vzal na sebe a naštěstí to vyšlo. A myslím, že ta flaška byla terč, celkem v bráně svítila. Jsem ale hlavně rád, že máme tři body.

Přitom Kladno plzeňský celek výrazně předčilo v počtu střel. Jenže nikoliv poprvé brala všechny body Škodovka.

Střeleckou statistiku bych moc neřešil, důležité je, že ty góly nakonec dáme. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby těch střel bylo více, ale počítají se získané body a my jsme šťastní za vítězství.

Škodovka bodovala ve čtvrtém utkání v řadě, třikrát z toho slavila tříbodové vítězství a v extralize je už čtvrtá. Pohled na tabulku je asi příjemný, že?

Momentálně je to krásné, že jsme na čtvrté příčce, avšak nadále musíme tvrdě pracovat. Hrát poctivě zápas od zápasu. Do konce základní části zbývá stále spousta utkání a ve vyrovnané tabulce stačí třikrát prohrát a jste rázem někde jinde.

Plzeň navíc dál sužuje atak nachlazení a také zápas v Kladně odehrála v oslabené sestavě. Nemoc zasáhla i vás. Jak jste se s ní pral?

Je to těžké. Člověk týden leží, pak přijde na jeden trénink a musí hned do utkání. Já jsem vynechal dva zápasy, byl šest dní doma a naštěstí jsem se zcela uzdravil. Musíme jist hodně vitamínů, abychom co nejdříve byli v plné síle.

