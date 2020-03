Že útočící koronavir přerušil vrcholící extraligu pouze dočasně a v závěru března budou vyřazovací boje obnoveny.

„Kluby se tak dohodly, a pokud se extraliga rozjede, tak budeme připravení. Hráči jsou profesionálové, respektují to, a i když situaci mají v hlavách, tak trénují dobře. Jsme tu od toho, abychom byli schopni naši celoroční práci zúročit,“ říkal po dopolední přípravě ještě plzeňský trenér Ladislav Čihák.

V krizovém scénáři, který vznikl na středeční schůzce zástupců klubů s vedením svazu, byl připraven zkrácený herní plán extraligového play-off.

Předkolo by se rozhodlo v jediném utkání a od čtvrtfinále by se hrálo jen na tři vítězství. Začínat se mělo 30. března.

Naděje ale vzaly v průběhu dne za své.

Šířící se nemoc Covid-19 přiměla vládu k vyhlášení stavu nouze, zpřísňující na měsíc už platné restrikce, které mj. zahrnovaly zákaz veřejných i soukromých akcí s účastí více než sto osob. Od pátečního rána se však nesmí konat ani akce, přesahující počtem účastníků 30 osob. Navíc vedení města Plzně v návaznosti na vládní nařízení uzavřelo veškerá městská sportoviště, mezi které patří i zimní stadion.

„S okamžitou platností tak byly zrušeny všechny zápasy i tréninky žákovských, mládežnických týmů a rovněž tréninky A mužstva,“ píše se v tiskovém prohlášení na webu HC Škoda Plzeň s tím, že zrušeno bylo i volné bruslení pro veřejnost.

Což značí jediné.

„Je konec, hotovo. Sezona skončila. Na zimák momentálně nesmíme. Klukům se zabalí výstroj a vydesinfikuje se celá kabina. Vrátit se sem můžeme až nám povolí vstup. Já tam třeba mám svoje věci, počítač, všechno,“ reagoval na nouzovou situaci trenér Čihák.

„Ale asi to bylo jasné. Soutěže předtím ukončili Němci, Slováci i Švýcaři. Nezbývá než čekat, co přijde dál. Extraliga bude nejspíš bez mistra, to už svaz naznačoval. Budějky postoupily a my máme dovolenou,“ podotkl 38letý hlavní kouč Škodovky.

Plzeňský tým kolem kapitána Milana Gulaše skončil v základní části pátý, když ale vybojoval 92 bodů, stejně jako třetí Sparta a čtvrtá Mladá Boleslav, jinak čtvrtfinálový soupeř Indiánů.

Gulaš se stal se 76 body (52 zápasů, 35 gólů + 41 asistencí) nejproduktivnějším hráčem základní části i nejlepším střelcem. Brankář Dominik Frodl se blýskl největším počtem čistých kont – nulu vychytal sedmkrát.

„Ani se teď vlastně nemáme kde sejít a sezonu oficiálně zhodnotit a ukončit. Zasáhla vyšší moc, panují úplně jiné starosti a přednost má zdraví,“ uvedl trenér Ladislav Čihák.