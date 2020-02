Doma kralují, ale venku to dál drhne. Hokejisté Škody Plzeň nezlomili narůstající sérii nezdarů u soupeřů ani v souboji extraligových lídrů v Liberci. V sídle Tygrů padli Indiáni 1:4 a na cizím ledě si připsali sedmou porážku v řadě.

Vedoucí Liberec tím náskok před Škodovkou navýšil na 13 bodů a čtyři kola před koncem je jasné, že obhájí Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Trofej získají Tygři počtvrté z uplynulých pěti sezon, pošesté celkově, čímž stanovili nový rekord nejvyšší domácí soutěže. Jistý mají také start v příštím ročníku Ligy mistrů.

Indiáni bojující o druhé místo se na severu Čech představili bez brankářské jedničky Dominika Frodla, který měl zdravotní trable a poprvé v sezoně nezasáhl do zápasu. Šanci v bráně dostal Tomáš Král mladší. V poli při absenci dalších tří marodů nastoupili junioři David Jiříček a Sebastián Malát.

Plzeň přesto odložený zápas 11. kola zahájila srdnatě. „Chtěli jsme v Liberci konečně zlomit tu nepříjemnou sérii,“ říkal plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Západočechy hned po dvou minutách dostal do vedení z dorážky Pour a hosté i poté předváděli solidní výkon. „V úvodní třetině hrála Plzeň výborně, skvěle forčekovala a dostávala nás pod tlak. Měla lepší pohyb, což se trochu vyrovnalo teprve ve druhé třetině,“ uznal liberecký trenér Patrik Augusta.

Jenže Plzeňští své další šance neproměnili, naopak Tygři kousali. V přesilové hře vyrovnal Bulíř a skóre pak otočili Musil s Hudáčkem, který zapsal třicátý gól v sezoně a blíží se k lídrovi pořadí střelců Milanu Gulašovi z Plzně (34 gólů). Vítězství Severočechů pak v závěru zpečetil Ordoš.

„Škoda těch zmarněných šancí. Pokud bychom je proměnili, možná by se zápas vyvíjel jinak. Jenže třetí část se nám nepovedla a Liberec toho využil. Nicméně dvě třetiny nebyly špatné. Musíme se z toho odrazit a sérii nepovedených zápasů venku konečně zastavit,“ zdůraznil Ladislav Čihák.

Indiáni sice měli už před úterní dohrávkou zajištěnou účast ve čtvrtfinále play-off, ale z jaké pozice do vyřazovacích bojů vstoupí, není stále jasné.

Po bitvě v Liberci druhou Škodovku dělil od Mladé Boleslavi a Sparty (ta si včera předehrávala zápas s Kladnem) na dalších místech jen bod, dva body pak od Třince na páté příčce. Šestá Kometa Brno ztrácí na Plzeň deset bodů.

„O to víc mrzí, že jsme v Liberci neurvali nějaký bod. Byl to jeden z našich nejlepších zápasů venku. Takový je hokej. Liberec vyhrál, ale my můžeme stavět na dobrém výkonu,“ říkal slovenský bek Adam Jánošík, někdejší hráč Liberce, který do Plzně přišel v běžící sezoně z Litvínova.

Už v pátek se Indiáni představí na ledě předposledních Pardubic, bojujících o přežití. Poté v neděli si Škodovka zopakuje doma souboj s Libercem, následně v úterý hostí Brno a základní část uzavře příští pátek v Třinci.