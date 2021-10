Škoda Plzeň vyzve v nedělním 11. kole extraligy doma od 16.30 hodin Liberec a zápas bude zvlášť pikantní pro Michala Bulíře. Šikovný útočník se postaví proti týmu, v kterém hokejově vyrostl a než v létě přestoupil do Škodovky, tak v něm s výjimkou sezony v ruské KHL působil.

Michal Bulíř před třineckým gólmanem Markem Mazancem. | Foto: Deník/Karel Sopr

„Sám jsem zvědavý, jaké to bude,“ prohlašuje Bulíř před soubojem s Tygry, s nimiž slavil zisk titulu a třikrát stříbro. „Uvidíme po prvním střídání. Pak už to ze mě snad spadne a bude to jako proti jinému soupeři,“ přeje si 30letý forvard.