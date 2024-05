V nejvyšší domácí soutěži úspěchy ověnčený trenér Josef Jandač, který působil i na střídačce národního týmu, se na extraligovou scénu vrací po dvouleté pauze.

Nový trenérský štáb hokejové Škody Plzeň - hlavní trenér Josef Jandač (uprostřed) s asistenty Jiřím Vebrem (vpravo) a Václavem Pletkou. | Foto: hcplzen.cz

Odtajněno, konečně! Novým hlavním trenérem hokejové Škody Plzeň se stal zkušený Josef Jandač, jeho asistenty budou Jiří Veber a Václav Pletka. Vedení plzeňského klubu to oznámilo na svých webových stránkách. O příchodu Jandače do Plzně se už nějaký čas spekulovalo, teď se zvěsti o návratu 55letého kouče na extraligovou scénu potvrdily. V nejvyšší domácí soutěži úspěchy ověnčený trenér, který působil i na střídačce národního týmu, vedl naposledy pražskou Spartu, a to v letech 2020 až 2022. Bývalý obránce Jiří Veber, který během kariéry oblékal i plzeňský dres, přichází na západ Čech z trenérského štábu Vítkovic, který rozšířil v průběhu uplynulé sezony. V Plzni jako hráč působil i Pletka a v ofenzivě Škodovky přispěl k zisku extraligového bronzu a v roce 2013 i zatím jediného titulu. V minulé sezoně byl Pletka asistentem trenéra v Mladé Boleslavi. Trenérem brankářů zůstává Rudolf Pejchar.

Josef JandačZdroj: Deník/ Petr Hřídel

„Jsme velmi rádi, že jednání dospěla do zdárného konce. Josef Jandač je velmi zkušený trenér, má za sebou již několik angažmá v Česku, zahraničí, a v neposlední řadě i u národního týmu. Líbí se nám jeho trenérská filozofie, věřím, že nám pomůže v oblastech, kde jsme nyní měli velké problémy,“ prohlásil spolumajitel plzeňského klubu Martin Straka, který po odchodu Tomáše Vlasáka do Mladé Boleslavi zároveň převzal funkci sportovního manažera.

Jandač nahradil ve funkci hlavního kouče Petra Kořínka, jenž plzeňské mužstvo převzal v úvodu rozjeté sezony 2022/23. Plzeň ale pod jeho vedením skončila po základní části vždy dvanáctá, jen tak tak pronikla do předkola play-off a tam skončila. Nejprve po boji s Libercem, v nedávno skončené sezoně ale až příliš hladce s Litvínovem, kdy Škodovka padla 0:3 na zápasy. Kořínek i jeho asistent František Bombic byli následně vedením klubu kvůli nespokojenosti s výsledky odvoláni. Ze střídačky a přímého tréninku týmu Indiánů se po nepovedené sezoně stáhl i generální manažer Martin Straka.

Václav Pletka (vlevo) s Tomášem Vlasákem pózují se zlatými medailemi.Zdroj: Deník/Milan Říský

„Uvědomujeme si, že po neúspěšné sezoně bylo nutné udělat změny. Vedle nového trenérského štábu dochází pochopitelně i k potřebnému hráčskému posílení. Věřím tomu, že všechny tyto kroky povedou k tomu, že budeme hrát takový hokej, který se bude líbit fanouškům, budeme úspěšní a společně nás to dovede zase o kousek výše,“ uvedl Martin Straka.

Nový trenérský štáb se již podílel na sestavení kádru pro nadcházející sezonu a nadále hledá možné akvizice pro posílení.

Plzeň bude pro Jandače pátou extraligovou štacíí. V minulosti vedl Liberec, České Budějovice, Pardubice a Spartu. Se všemi týmy dosáhl minimálně jednou na medailii, jen mistrovský titul mu ve sbírce zatím chybí. U reprezentačního týmu působil Jandač jako hlavní trenér na dvou mistrovstvích světa, Světovém poháru 2016 a ZOH 2018. Vedle toho byl u národního týmu asistentem kouče Vladimíra Růžičky a slavil zlato z mistrovství světa 2010. Rodák z Berouna, kde i žije, působil také v KHL, a to v pražském Lvu v ruském Magnitogorsku.