Čekají je perné šichty, i když pro fanoušky hodně atraktivní.

V pátek se třetí Škodovka střetne v Logspeed CZ Aréně od 17.30 hodin v rámci 39. kola s obhájci titulu z Třince a v neděli tu Indiáni hostí aktuálně druhou Spartu (začátek v 16.30).

Musíme zlepšit všechno, zaznívá z plzeňské kabiny.

„Nasazení, přípravu, individuální výkony, dodržování systému,“ vypočítal důrazně trenér Ladislav Čihák. „Náš výkon byl zvlášť v Brně mizerný. Hráči o tom vědí, jsou to velké vykřičníky, řekli jsme si k tomu své a věřím, že nás to probere,“ burcoval hlavní kouč.

A to přesto, že dva výpadky přišly po sérii šesti výher a Plzeň se dál drží na třetí příčce. Jenže náskok před pronásledovateli v tabulce se snížil a v bojích o pozici v elitní šestce a přímý postup do play-off na sklonku třetí čtvrtiny základní části přituhuje.

Třeba Třinec po středeční výhře 2:1 v Mladé Boleslavi vystřídal Bruslaře na čtvrtém místě a na Škodovku nyní ztrácí už jen tři body.

„Jak Třinec tak Sparta mají asi nejlepší kádry v extralize a podle mého jde o aspiranty na titul. My ale doma musíme odčinit předchozí neúspěchy,“ zdůraznil Čihák.

Trenér se navíc musí dál vyrovnat se ztrátami v útoku. Už v Liberci chyběl Jan Eberle, zápas pak nedohrál Petr Straka a Škodovce se rozpadla hodně průrazná formace.

„Nějaké hráče postrádáme a jejich start je stále nejistý. Ale s tím se prala i Kometa. Chyběli jí Holík s Muellerem, což jsou také dobří hokejisté, a zvládla to. Zabrat musí ti, kteří dostanou důvěru,“ řekl Ladislav Čihák.

Složení ofenzivních řad pozměnil. „ Trochu jsem to promíchal, ale stejně bude rozhodující nasazení jednotlivých hráčů,“ podotkl kouč.

V elitním útoku vedle Tomáše Mertla a kapitána Milana Gulaše naskočí nově Patrik Zdráhal a Matyáš Kantner se s dalším mladým křídlem Jakubem Pourem objeví v řadě s Jaroslavem Kracíkem. Petr Kodýtek bude hrát s Vojtěchem Němcem a Lubošem Robem. Čtvrtou lajnu vytvoří mladé pušky Sebastián Malát, Filip Přikryl a Matěj Kolda.

Premiéru v defenzivě prožije slovenský bek Adam Jánošík, který do Plzně přišel před pár dny z Litvínova výměnou za Michala Moravčíka.

„Adam bude hrát ve druhé obraně s Lukášem Pulpánem. Je to kluk, kterého jsme už nějaký čas sledovali a vzali jsme ho i s výhledem na příští sezonu. Michalovi Moravčíkovi končila smlouva, chce jít do Evropy, což mu přeju, ale my jsme museli koukat na sebe,“ vysvětloval trenér Čihák.

Tým se snaží maximálně nachystat na srážku s třineckými Oceláři, kteří proti Boleslavi bodovali pošesté v řadě a z toho pětkrát vyhráli. I zásluhou Wojtka Wolského, kanadského útočníka s polskými kořeny se zkušenostmi z NHL, který v šesti startech v třineckém dresu stihl osm gólů a čtyři asistence.

„Jen to ukazuje, že si Třinec může dovolit hráče jeho kalibru přivést a zaplatit. Na Wolského si musíme dát pozor, ale nebude to jen o něm,“ varuje Čihák.

Třeba třinecký gólman Jakub Štěpánek čelil naposledy boleslavským střelcům s téměř 97 procentní úspěšností.

Oceláři si ve čtvrtek zatrénovali ještě v Boleslavi a poté se přesunuli do Plzně, odkud následně zamíří do Kladna, kde Třinečtí hrají v neděli.