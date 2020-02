Na vlastním ledě bodovali plzeňští Indiáni v desátém utkání po sobě, z toho v osmi duelech brali tři body a v extralize se vrátili na druhé místo. Kodýtek zase po dlouhé pauze protrhl střeleckou smůlu.

Proti Kladnu jste si kromě dvou gólů připsal i asistenci. Ulevilo se vám?

Určitě jsem to už potřeboval, protože gól jsem dal asi po dvaceti zápasech (smích). Snad mi to pomůže. Věřím, že už to teď bude lepší a dám i další góly.

Je to odraz obnovené spolupráce s Petrem Strakou po jeho návratu z marodky?

Jsem rád, že se Petr uzdravil a je zpátky. Spolupráce funguje, ale zapadl k nám i Kuba Pour. U obou mých gólů mi kluci pomohli. A to by se ještě měl brzy vrátit i Honza Eberle.

Divoký zápas s Kladnem nabídl hodně branek i zvratů. Čím si přestřelku, v níž soupeř třikrát vedl a zlomili jste ho až v poslední třetině, vysvětlujete?

Těžko říct. Dali jsme rychle první gól, ale místo aby nám pomohl, tak jsme se z toho spíš rozklepali. A když jsme potom ještě inkasovali, začali jsme panikařit, byli jsme všude pozdě, prohrávali jsme osobní souboje a pak se nejde divit, že to vypadalo zrovna takhle.

V tom utkání dlouho platilo, že padl gól a soupeř téměř vzápětí odpověděl stejně.

Gólů napadalo tolik, že si ani přesně nevybavuji, jak to bylo. Vím, že Kladno vedlo a my jsem se snažili po jejich gólu vždy co nejrychleji reagovat. Nakonec se utkání povedlo zcela otočit a za tři body jsme strašně rádi.

Bylo znát, že poslední Rytíři s Jaromírem Jágrem v sestavě bojují v extralize o přežití?

Ono platí obecně, že celky ze spodku tabulky, a zvlášť teď pár kol před koncem základní části Kladno, hrají nadoraz a rvou se až do konce. Také když byli Kladenští na puku, často nás dokázali zamknout v našem pásmu a my jsme s nimi měli velké starosti. O to víc si vítězství nad houževnatým soupeřem ceníme.

Rytíři promarnili jedenáctý zápas v řadě a na dně tabulky jsou tři body za Pardubicemi. Tipnete si, který z týmů vypadne z extraligy?

Kladno asi není v pohodě, ale neodvažuji se tipovat, jak všechno dopadne. Zbývá ještě pár zápasů a může se stát cokoliv. I zázrak. Pád dolů však nikomu nepřeji.

Jak jste řekl, rádi byste přervali sérii porážek u soupeřů, jenže hrajete na ledě lídra.

Liberec má dobré období, my u nich nemáme zrovna dobrou bilanci, ale to neřešíme. Musíme si pořádně odpočinout a jet tam s tím, že to prostě musíme urvat.