Od pátečního večera, v něm Indiáni zakončili základní část porážkou v Třinci a spadli na pátou příčku konečné tabulky, znají soupeře pro vyřazovací souboje. Vědí, že narazí na Mladou Boleslav, a znají i hrací termíny série hrané na čtyři vítězství (začít by se mělo v pondělí na ledě Bruslařů).

Jenže ministerstvo zdravotnictví vzhledem k hrozně epidemie nemoci Covid 19 včera zakázalo konání veřejných akcí s účastí větší než sto osob. Což zápasy play-off rozhodně nesplňují a je ve hvězdách, co bude následovat.

Nejprve se sice podle vyjádření svazových funkcionářů zdálo, že by se mohly zápasy odehrát, když počet diváků v hledišti nepřesáhne stovku. Jenže teorie ještě v průběhu úterka dostala vážné trhliny. Způsobila ji informace z vlády, že do stanoveného limitu by se počítali také hráči, členové realizačního týmu, zaměstnanci stadionu, pracovníci televize i novináři. Situace je tak stále nepřehledná.

„Ve středu se od 13.00 hodin uskuteční mimořádná schůzka zástupců klubů – účastníků play-off, na které bude projednán další postup ohledně organizace utkání. O výsledcích jednání budeme fanoušky informovat,“ píše se v tiskovém prohlášení HC Škoda Plzeň.

Klub dále potvrdil, že čtvrteční zápas dorostenců Plzně s Havířovem a sobotní utkání juniorů v rámci play-off mezi Plzní a Pardubicemi se uskuteční, ale zcela bez diváků. Do odvolání byly zrušeny tréninky žákovských týmů, základny a brusličky. Více informací najdete na oficiálních stránkách klubuwww.hcskoda.cz.