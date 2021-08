„Oproti utkání se Šumperkem jsme hráli v jiné sestavě, v té, ve které bychom chtěli být. Ale samozřejmě změny vždy mohou nastat,“ řekl trenér a sportovní manažer Škody Plzeň Tomáš Vlasák.

O góly Západočechů se postarali švédský útočník Blomstrand a vítěznou branku vstřelil obránce Budík. „Byl to boj o každý centimetr ledu, navíc Boleslav má velmi kvalitní útočníky. Dali jsme si na ně ovšem pozor a pouze jednou inkasovali. Což je určitě pozitivní,“ potěšilo Vojtěcha Budíka.

A jak viděl svoji trefu? „Bylo to něco podobného jako vloni v Hradci Králové. Nabral jsem rychlost a věděl jsem, že mám čas. Natlačil jsem se tedy před bránu a naštěstí to tam spadlo,“ popsal plzeňský zadák, který na ledě Mladé Boleslavi hrál v obranné dvojici s Čerešňákem.

Trenéři Vojtěcha Budíka přitom nedávno nominovali do soutěže extraligová nej v kategorii nejrychlejší bruslař. „Asi se koukali na videa, jak našlápnu a jedu. Za nominaci jsem rád a snad jsem neudělal ostudu,“ smál se Budík.

Plzeňské Škodovce ovšem nešly přesilovky. Hosté jich měli sedm, neproměnili však žádnou. „Máme nové hráče, musí si to sednout. Zkoušíme různé varianty a signály i střely na trénincích. Toto chce čas,“ zůstává v klidu třiadvacetiletý obránce.

Budík vyzdvihl výkon svého spoluhráče Dominika Pavláta v bráně: „Zachytal skvěle jako vždycky, tak ať pokračuje takto dál,“ přeje si Vojtěch Budík.

Nepříjemnou zprávou je, že utkání nedohráli Thorell a Suchý. „Gustafovo zranění snad nebude tak vážné, dostal pukem, takže radši nedohrál. Ale zatím nevíme, jak to vypadá se Suchošem. Doufám ale, že to nebude nic dramatického,“ uvedl Tomáš Vlasák.

„Na začátku padla trošku nešťastná naše první vlastní branka, tak jsme to doháněli. Pak jsme srovnali a ve třetí třetině to Plzeň překlopila na svoji stranu, ale myslím si, že to bylo vyrovnané. První dvě třetiny jsme ji moc do šancí nepouštěli, ve třetí třetině byla prvních deset minut Plzeň lepší, pak se to opět srovnalo,“ zhodnotil trenér Mladé Boleslavi Radim Rulík.