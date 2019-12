Naposledy odehrál říjnové utkání v Brně, které hokejová Škodovka prohrála. V pátek se Indrák zase proti Kometě do plzeňské sestavy vrátí.

„Natrhl jsem si sval v noze a návrat se protáhl víc, než se čekalo. Bylo to už dlouhý a jsem rád, že jsem zase zpátky,“ svěřil se čtyřiadvacetiletý forvard.

Jak probíhalo léčení a váš návrat?

Měsíc jsem měl nařízený absolutní klid. Poté jsem začal v posilovně a od minulého týdne jsem na ledě. Cítím se ale dobře. Zápas je však něco jiného než trénink, navíc proti silné Kometě.

Co od souboje očekáváte?

Myslím, že na ledě se to bude srážet, bude hodně soubojů a půjde i o to, kdo dá první gól. Kometa má zkušené hráče, kteří si dokáží pomoct v přesilových hrách. Při hře pět na pět to ale bude vyrovnané a my věříme, že doma s podporou fanoušků vyhrajeme.