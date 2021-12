V souboji o celkové vítězství, které se již hrálo standardně na šedesát minut čistého času, vyzvala právě Slezany. Plzeň v napínavém duelu přetlačili nakonec Třinec 6:5. Oceláři skončili tak druzí. Třetí se umístily domácí Karlovy Vary.

Vánočnímu lobezskému botokrosu vládli atleti a orientační běžci

Z každé týmu byl po konci turnaje zvolen nejužitečnější hráč. Za Plzeň se jím stal Jiří Maxa.

„Jsem rád, že jsme se mohli zúčastnit takto kvalitně obsazeného turnaje a poměřit síly i s týmy, které v soutěži nepotkáváme. Naše výkony gradovaly zápas od zápasu. I přes velkou únavu a dlouhé dny strávené na zimním stadionu, ze sebe kluci ve finále vydali maximum a to doslova. Byla to výborná podívaná a utkání se muselo líbit. Chtěl bych poděkovat rodičům za skvělou podporu a atmosféru na stadionu. Kluci si ji rozhodně zasloužili. Závěrem bych chtěl popřát všem šťastný vstup do nového roku a pevné zdraví,“ hodnotil turnaj pro web HC Škoda Plzeň trenér deváťáků Tomáš Pejchar.

Houdek: Nemůžu se dočkat, až zase shodím rukavice