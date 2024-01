Dlouhou dobu drželi v Liberci ve 39. kole Tipsport extraligy hokejisté Škody Plzeň naději na zisk bodů. Nakonec však prohráli 1:2, když v 59. minutě rozhodl domácí Flynn.

Indiáni prohráli s Bílými Tygry 1:2, když rozhodující branku inkasovali v 59. minutě. | Foto: Jiří Princ

Jubilejní byl tento zápas pro libereckého Lukáše Dernera, zároveň bývalého hráče Indiánů. Pro zkušeného obránce to bylo 1000. utkání v Tipsport extralize.V první třetině byli mírně aktivnější domácí Tygři, kteří byli i blízko první branky. Pavláta nedokázal překonat po pěkné individuální akci Filippi, Pérez posléze ve své šanci orazítkoval jen brankovou konstrukci.

Nešťastně naopak skončil duel pro jubilanta Lukáše Dernera, jenž odstoupil předčasně ze hry po zásahu puku do horní poloviny těla.Po bezbrankové první třetině ani v té následující přihlížející fanoušci první branku v utkání neviděli. Plzeňany několikrát pohotovými zákroky podržel brankář Pavlát, na druhé straně naopak po nabídce Söderlunda netrefil prázdnou branku Miroslav Indrák.

Až ve 45. minutě se poprvé otevřela gólová stavidla. Do vedení se dostali Bílí Tygři. Tomáš Filippi se dostal až do prostoru mezi kruhy, odkud chtěl nejprve nahrávat. Puk se ale po odrazu dostal zpět k libereckému útočníkovi, jenž vymetl růžek Pavlátovy klece.Plzeň se však rychle oklepala a po necelých čtyřech minutách hry srovnala krok.

Zámorského nahození do brankoviště vyplavalo nakonec u Filipa Jansy, který dorazil puk za brankáře Krále. Už to vypadalo, že utkání doputuje do prodloužení. V 59. minutě se ale Hawryluk dostal do přečíslení s Oscarem Flynnem, jenž využil nabídky svého spoluhráče a přesnou ranou pod břevno rozhodl o vítězství Tygrů.

Závěrečná power play Indiánů ještě přinesla závar před Králem, ten však udržel těsné liberecké vedení.Plzeňané tak nenavázali na šňůru třech posledních zápasů, v nichž pokaždé bodovali, v tabulce drží 11. příčku.

POHLEDNICE: Parťák Chorý mně do psaní ani moc nekecá, smál se Havel

„Podali jsme asi nejlepší výkon na ledech soupeřů. Nepomohli jsme si ale přesilovými hrami a nevyužili ani velké šance při hře pět na pět. Hra v početní výhodě se nám vůbec nedařila, na tom musíme zapracovat. Celkově jsme v zápase vstřelili jednu branku, což je málo. I tak jsme odehráli dobrý zápas, bohužel ale nemáme ani bod,“ mrzelo plzeňského trenéra Petra Kořínka.

Po těsné porážce se musí Plzeň rychle oklepat, hned v pátek ji čeká těžký duel na ledě mistrovského Třince, který si upevnil třetí místo v tabulce vysokým vítězstvím nad brněnskou Kometou.Na domácí led se vrátí plzeňská Škoda až v neděli, kdy vyzve od 16.30 litvínovskou Vervu.

Hlasy trenérů:

Jiří Kudrna (Bílí Tygři Liberec): „Bylo to těžké utkání. Nevyvíjelo se to vůbec jednoduše, soupeř odehrál poctivý a bruslivý zápas. Také byl hodně aktivní v koncovce. Celou dobu jsme byli trochu těžkopádní, přesto bylo skóre stále vyrovnané. Tvrdě jsme pracovali a v koncovce se štěstí přiklonilo na naší stranu. Plzeň podala výborný výkon a vítězství si velmi ceníme. Kluci bojovali až do konce. Chtěl bych vyzdvihnout výkon brankáře, který opět chytal výborně. Také jsme měli výborně ubráněná oslabení. Jsme rádi za tři body.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Podali jsme asi nejlepší výkon na ledech soupeřů. Nepomohli jsme si ale přesilovými hrami a nevyužili ani velké šance při hře pět na pět. Hra v početní výhodě se nám vůbec nedařila, na tom musíme zapracovat. Celkově jsme v zápase vstřelili jednu branku, což je málo. I tak jsme odehráli dobrý zápas, bohužel ale nemáme ani bod,“ mrzelo plzeňského trenéra Petra Kořínka.

Krasojízda florbalistů. Slávisté se pomstili Milevsku a vyhráli podesáté v řadě

Bílý Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 2:1

Třetiny: 0:0, 0:0, 2:1. Branky a nahrávky: 45. Filippi (Faško-Rudáš), 59. Flynn (Hawryluk, Budík) – 49. Jansa (Zámorský, Straka). Rozhodčí: Mrkva, Cabák – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 7:4. Bez využití. V oslabení: 0:0. Diváci: 4226. Střely na branku: 21:38. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1.

Bílí Tygři Liberec: D. Král – Melancon, McCoshen, Ivan, Budík, Derner, Knot, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Pérez.

HC Škoda Plzeň: Pavlát – Malák, Zámorský, Houdek, Piskáček (A), Skok, Kvasnička – Schleiss (C), Lev (A), Šiler – Holešinský, Benák, Rekonen – Söderlund, Indrák, Pour – Hrabík, Jansa, Straka.

K lístku na Spartu se v balíčku prodávají i vstupenky na Boleslav a Zlín