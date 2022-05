Už jim to začalo. V závěru května, déle než obvykle, zahájili hokejisté Škody Plzeň přípravu na nadcházející ročník extraligy.

Na prvním společném tréninku pod dohledem trenérů Václava Baďoučka a Miloše Říhy se hráči sešli ve sportovním areálu v Dobřanech. Dril pod taktovkou kondičního kouče Jana Snopka čeká hráče ale také v Plzni v zázemí zimního stadionu a na fotbalovém hřišti v Hradišti.

„Začali jsme s dvacítkou kluků. Trénovat budeme pětkrát týdně, volno bude ve čtvrtek a v neděli,“ oznámil Václav Baďouček s tím, že zkušení Tomáš Mertl, Petr Kodýtek, defenzivní posila Petr Zámorský i cizinci Ludwig Blomstrad, Samuel Bitten a Aleksi Rekonen se připravují individuálně.

„K týmu se připojí až na ledě. Momentálně nám chybí i Vojta Budík, který má zdravotní potíže, a také bronzový ze světového šampionátu David Jiříček,“ uvedl kouč.

Do zápřahu se Škodovkou se pustila také většina nových akvizic. A že jich není málo.

„Obránce Martin Vitaloš začal s přípravou už minulý týden s juniory, teď se zapojili další – Honza Piskáček, Zdeněk Sedlák, Kryštof Hrabík i Marek Baranek,“ vypočítal Baďouček.

Obrana Škodovky je téměř nová, výrazný pohyb nastal i v útoku. „Změna je v tom, že jestliže loni jsme s Milošem Říhou přišli k hotovému mužstvu, teď jsme se na jeho skládání podíleli. Společně jsme vybírali vhodné typy. A jak říká sportovní manažer Tomáš Vlasák, získali jsme na výšce i na váze,“ potvrdil Baďouček, že výběr padal hlavně na mladé urostlé borce. „Do týmu by měli vnést drajv, důraz i hokejovou kvalitu,“ řekl hokejový lodivod.

Sečteno podtrženo, na soupisce Indiánů je devět noviců. A to klub ještě shání zkušeného útočníka na post prvního centra - náhradu za Michala Bulíře.

„Víme, že nahradit Buldu bude těžké, zvlášť když na trhu takových hráčů příliš není. Rozhlížíme se proto hlavně v zahraničí,“ prohlásil Baďouček. „Nechceme se unáhlit, ale rádi bychom měli jasno ještě před nástupem na led,“ zdůraznil plzeňský rodák a bývalý obránce.

Jestliže kádrem Indiánů se po sezoně, která skončila vyřazením v předkole play-off, prohnal průvan, jiný je letos i model kondiční přípravy.

„Spousta kluků se chystala s nároďákem, sezona pro ně byla dlouhá, takže jsme záměrně začali déle. Nově budeme trénovat plynule až do 16. července a jen po týdnu volna pak vyjedeme na led. Odpadá tím třínedělní dovolená mezi oběma fázemi,“ komentoval změny zkušený stratég.

Z programu však mizí i obě tradiční soustředění na Šumavě. „Počasí na Šumavě je vrtkavé, loni nám nepřálo a bylo pak těžké najít náhradní program. Proto letos obě soustředění absolvujeme doma v Plzni, kde máme ideální zázemí. A to týden v červnu a poté v červenci s dvoufázovými tréninky,“ vysvětloval Baďouček.

RADOST Z BRONZU I VAROVÁNÍ

Nedělní vyvrcholení hokejového mistrovství světa ve Finsku, vyšperkované českým bronzem, si Baďouček pochopitelně nenechal ujít.

„Finále mezi Finskem a Kanadou se mi líbilo, bohužel bylo poznamenané nešťastným verdiktem sudího v úvodu třetí třetiny. Což by se na téhle úrovni stávat nemělo. Za mě nejlepší zápas se však hrál už v semifinále mezi Amerikou a Finskem. Ten duel nám nahrál, protože Amíci se totálně vyšťavili a my jsme pak po dlouhé době konečně dosáhli na medaili,“ konstatoval Baďouček.

Medailový úspěch vítá, zároveň si neodpustí varování.

„Dobře, že máme medaili. Všem jí moc přeju, ale snad nás to nesvede k názoru, že je teď v našem hokeji zase všechno dobrý. Vždyť z těch silnějších jsme na šampionátu dokázali porazit jen Američany, z toho jednou totálně vyčerpané,“ připomněl kouč.

Zato pochválil výkony osmnáctileté plzeňské komety Davida Jiříčka. „Je obdivuhodné už to, jak se Jířa po svém zranění na mistrovství světa dvacítek a tříměsíční absenci dokázal dát dohromady a jel na šampionát ve Finsku. Jen škoda, že v zápasech nedostal více prostoru. Ale co měl, odehrál dobře,“ ocenil Baďouček. „Teď si užije zasloužené volno a poté, pokud bude mít zájem, se může zapojit do přípravy,“ řekl Baďouček.

Zároveň počítá, že hráčskými skauty z NHL obletovaný talent již další sezonu v extralize nepřidá a bude pokoušet štěstí v zámoří.

„Byli bychom sice rádi, kdyby Jířa zůstal, ale velkou šanci tomu nedávám. Draft v NHL je začátkem července, pak budeme moudřejší, ale už teď se o něj hodně zajímají v Arizoně,“ prozradil Václav Baďouček.

