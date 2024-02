Od 19. ledna, kdy hokejová Škoda Plzeň vyhrála na ledě Mladé Boleslavi, marně čekala na další vícebodový úspěch. Dočkala se až v dalším západočeském derby, v němž po napínavém průběhu přetlačila Karlovy Vary 4:3.

Po závěrečném hvizdu došlo i na pěsti. Na snímku plzeňský Adrián Holešinský v souboji s Matějem Stříteským. | Foto: Milan Podpera

Souboj mezi dvěma trápícími se týmy odstartovala lépe Energie. Ta sice v úvodu přečkala pár zajímavých možností Indiánů, do vedení se ale dostala právě ona.V přesilové hře Samuel Hlavaj neudržel dorážku Ondřeje Beránka mezi nohama a sám si ho nohou srazil do vlastní sítě.

Plzeňská odpověď byla však blesková. Daniel Malák se o minutu později opřel od modré čáry do puku a propálil vše, co mu stálo v cestě.Poslední slovo v první třetině měly ale Karlovy Vary. V oslabení se dostal do útočného pásma Ondřej Procházka, který vystřelil tvrdě přes obránce a trefil přesně horní růžek plzeňské branky.

Druhá třetina nabídla zajímavé gólové momenty na obou stranách. Srovnání na hokejce měl plzeňský mladíček Jakub Šiler, Habala však z blízkosti nepřekonal. Na druhé straně čaroval i brankář Hlavaj. Ten předvedl několik těžkých zákroků, v jednom momentě mu pak po střele Grígera pomohla i branková konstrukce.

Plzeň přežila těžké momenty a na začátku třetí třetiny se jí povedlo srovnat na 2:2. V početní výhodě pálil z prostoru mezi kruhy Jakub Lev a vyražený kotouč zametl do sítě pohotový Jan Schleiss.Poté si další slabší moment vybral plzeňský gólman. Ten při rozehrávce doslova namazal Dávidu Grígerovi. Fatální chybu ale Hlavaj zachránil, když v tygřím skoku lapačkou zlikvidoval střelu karlovarského útočníka.

V 54. minutě se Indiáni poprvé ujali v utkání vedení. Martin Bučko se opřel do kotouče a jeho pokus skončil až za Habalem, který toho příliš neviděl přes hráče před sebou. Pro slovenského obránce to byla po výměně z Pardubic premiérová branka v plzeňských barvách.

Gólové představení obránců Indiánů ještě pokračovalo. Aleksi Laakso se opřel od modré čáry do přihrávky Jakuba Lva a zvýšil vedení svého týmu na 4:2.

V závěru zkusili hosté power play. Dlouhou dobu se jim nedařilo ohrozit Hlavaje. Byl to však slovenský brankář, který jim dalším nešťastným momentem vykřesal jiskřičku naděje.Samuel Hlavaj chtěl trefit sám opuštěnou branku, vyhození se mu nepovedlo, když trefil Dávida Grígera, který 25 vteřin před koncem třetí třetiny tentokrát už potrestal chybu plzeňského gólmana.

Nervózní závěr si ale Indiáni už pohlídali. Po konečném hvizdu ještě došlo k pěstnímu souboji Adriána Holešinského s Matějem Stříteským. Ten lépe zvládl plzeňský forvard, který tím tak symbolicky pečetil vítězství Škody.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Bylo to hrozně těžké utkání. Celkově to bylo vyrovnané, museli jsme dvakrát dotahovat. Před třetí třetinou jsme pohrávali 1:2, hrozně těžká situace pro nás, takže velký kredit pro tým do kabiny. Bylo to vyhecované, oba týmy body potřebují, jsme strašně rádi za vítězství,“ byla cítit úleva po tříbodovém zisku ve slovech plzeňského trenéra Petra Kořínka.Další utkání odehraje Škoda po reprezentační pauze,v pondělí 12. února se střetne od 17.30 s prvními Pardubicemi. Na západ Čech se tak znovu vrátí brankář Pavlát, tentokrát na straně soupeře.

David Bruk (Karlovy Vary): „My jsme pochopitelně zklamaní. Bylo to klasické derby. Navíc se hrálo v době, kdy se oběma celkům moc nedaří, takže to bylo hodně opatrné. Celkově to bylo vyrovnané, s minimem šancí na obou stranách, bohužel my jsme naše šance nevyužili. Ve třetí třetině jsme navíc inkasovali tři laciné góly od modré čáry.“

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 4:3



Třetiny: 1:2, 0:0, 3:1. Branky a nahrávky: 14. Malák (Lev, Zámorský), 42. Schleiss (Lev, Holešinský), 54. Bučko (Holešinský, Laakso), 56. Laakso (Lev) – 13. O. Beránek (Hladonik), 20. O. Procházka (Koffer, Bartejs), 60. Gríger. Rozhodčí: Kika, Veselý – Brejcha, Klouček. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Střely na branku: 30:37. Diváci: 5 788.

HC Škoda Plzeň: Hlavaj – Malák, Zámorský, Laakso, Bučko, Kremláček, Piskáček – Holešinský, Lev, Schleiss – Söderlund, Jansa, Matýs – Straka, Mertl, Šiler – Pour, M. Soukup. Trenéři: Kořínek a Bombic.

HC Energie Karlovy Vary: Habal – Plutnar, Bartejs, Mikyska, Stříteský, McFadden, Huttula, Havlín – Kangasniemi, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, O. Procházka – Redlich, Jiskra, Koffer – Tomeček, Hladonik, Kružík. Trenéři: Bruk, Šik a Eismann.

