Náročnou domácí misi, čtyři zápasy v osmi dnech, hokejová Škoda Plzeň zvládla. Z ošidné série vytěžila devět bodů, když Indiáni nestačili jen na obhájce titulu z Třince, ale zato získali skalpy Sparty, Pardubic a naposledy doma rozstříleli Olomouc 6:1.

Ale ačkoliv teď Plzeňští zase vyrazí na cesty, zvláštní úleva to nebude. V rámci pátečního 19. kola hrají Indiáni od 17.30 hodin na ledě ambiciózní Mladé Boleslavi.

„Doma by se mělo maximálně bodovat a jsme rádi, že jsme většinu těch utkání také vyhráli. Zvlášť když to bylo se soupeři z popředí soutěže. Jenže herní pohodu je třeba přenést i do dalších duelů,“ prohlásil plzeňský útočník Petr Kodýtek.

Jestliže bodující Západočeši se v extralize vrátili na čtvrté místo a za Mountfieldem i Pardubicemi před sebou ztrácí jen dva body, šestá Mladá Boleslav zrovna neprožívá úspěšné časy.

Bruslaři sice soutěž chvíli i vedli, jenže naposledy v Brně schytali výprask (padli 1:6) a prohráli počtvrté v řadě. Kometa už po čtyřech minutách hry vedla o dva góly a směřovala jistě k zisku tří bodů. „Snažili jsme se tým probrat, ale do utkání jsme se už nedokázali vrátit,“ přiznal mladoboleslavský trenér Radim Rulík.

O to víc ale budou Boleslavští chtít sérii porážek doma zlomit. Navíc proti Plzní vyrukují s vědomím, že napoprvé v půlce září dokázali Indiány na jejich teritoriu porazit (4:2).

Jenže Škodovka se od té doby zvedla a zatápí i favoritům. „Právě silné týmy jako jsou Třinec, Sparta nebo Mladá Boleslav se chceme naučit porážet, abychom to pak zvládli i v play-off,“ uvedl gólman Miroslav Svoboda.

Brankář Indiánů proti Olomouci vytáhl 31 úspěšných zákroků a o šanci na čisté konto přišel až před koncem utkání. „Závěr nám moc nevyšel. Olesz nejprve po nájezdu trefí tyčku a pak nám minutu a půl před koncem dá po přečíslení dvou na jednoho gól. To naštve, ale vyhráli jsme 6:1, takže celkově dobré,“ konstatoval už smířlivě Svoboda.