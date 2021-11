Ačkoliv finalisté posledních tří ročníků extraligya úřadující vicemistři z Liberce neprožívají úspěšné časy a v tabulce jsou třetí od konce, čtvrtá Plzeň nechce při výpadu na tygří teritorium nic podcenit.

„Jsou dole, ale o to víc chtějí svou pozici vylepšit. Vždyť stejně bodů jako Liberec mají další čtyři týmy před nimi včetně Sparty. A mužstva na osmé deváté příčce jsou jen o bod, dva lepší,“ rekapituluje pohled na pořadí v extralize plzeňský trenér Miloš Říha. „Navíc soupeři neustále posilují, takže vycházet z postavení v tabulce a říct, ten je slabý, silný prakticky nejde,“ míní kouč.

A o to víc si cení poslední domácí výhry v prodloužení za dva body s Vítkovicemi.

„Také Vítkovičtí byli dole, ale s příchodem Lakatoše získali na síle, a my jsme je porazili jak krátce předtímu nich, tak potom doma,“ připomíná Říha.

Hokejová Plzeň premiérově se Svobodou skolila vicemistry z Liberce

Škodovka ze tří zápasů po reprezentační pauze, což bývá vždy ošidné období, vytěžila pět bodů. A to jí třeba naposledy chyběli hned čtyři zkušení hráči (V. Lang, Graňák, Kindl a Musil).

„Musí se ukázat mladí,“ reaguje trenér. „V utkáních po přestávce jsme měli vedle velmi dobře odehraných pasáží i výpadky. Asi největší ve druhé třetině v Hradci Králové, což nás stálo zápas. Ale nic jiného než práce v tréninku na to nezabírá,“ tvrdí.

Liberec po pauze nestačil doma na vedoucí Třinec, ale naposledy v úterý v Pardubicích Tygři zabrali. Ještě minutu před koncem třetí části sice padali 1:2, ale sedm vteřin před sirénou dotáhli utkání k remíze a v prodloužení urvali druhý bod.

„Kluci předvedli parádní obětavost, zblokovali spoustu střel. Takovou bojovností se chceme prezentovat i příště,“ prohlásil na klubovém webu brankář Petr Kváča, jenž v úterním souboji kryl 38 pardubických střel.

První vzájemný zápas Tygrů s Indiány v sezoně, který v Plzni vyhrála Škodovka 3:1, sledoval Kváča jen ze střídačky. Do dnešního souboje by ale měl zasáhnout a plzeňští střelci to nebudou mít vůbec lehké.