Ještě dvě minuty před koncem čtvrté semifinálové bitvy prohrával dorost hokejových Indiánů v Mladé Boleslavi o jednu branku. Petr Makovec ale úspěšnou dorážkou zajistil srovnání a dílo zkázy dokonal v prodloužení obránce Jan Skok. Po jeho trefě získala Plzeň třetí vítězství v sérii, které po roce znamená vstupenku do finále.

Dorost Indiánů bojuje po roce o další titul. Na snímku jsou plzeňští hokejisté (v bílém) v osmifinálové sérii s Českými Budějovicemi. | Foto: Milan Podpera.

„Měli jsme super vstup do zápasu, ale Boleslav ukázala srdce. Přestože Boleslav snad čtyřikrát prohrávala, dostala se do vedení. Dali jsme gól v powerplay a vlastně poprvé v play off jsme vyhráli prodloužení. Celkově byla série z mého pohledu skvělá a vyrovnaná, samozřejmě ji rozhodly maličkosti a někdy i štěstí. Měli jsme možná lepší individuality, soupeř byl ale organizovaný a týmový,“ řekl pro klubový web Indiánů plzeňský trenér Jiří Hanzlík.

Bitvu o titul odstartuje Plzeň ve čtvrtek a v pátek v Třinci. V domácím prostředí se Indiáni představí v pondělí od 14 hodin a v úterý od 13 hodin.

M. Boleslav – Plzeň 5:6 pp

Třetiny: 2:3, 1:1, 2:1 – 0:1. Branky Plzně: 1. Makovec, 8. Titlbach, 18. Benák, 25. Titlbach, 59. Makovec, 62. Skok. Konečný stav série: 3:1.

