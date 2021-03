Přitom jako pátý tým po základní části, kterému jen těsně unikl přímý postup do čtvrtfinále, byli v souboji s dvanáctými Hanáky favority. Jenže Indiáni se už po dvou domácích prohrách s bojovnými Kohouty ocitli na hraně vyřazení a ve třetím utkání v Olomouci mečbol soupeře už neodvrátili. Senzace na účet Plzně byla završena.

Škodovka sice také ve třetím duelu předvedla bojovný výkon, ale znovu jako první inkasovala. A i když ještě dokázala stav srovnat, tak Kohouti byli znovu o gól lepší. Po výhře 2:1 tak Olomouc na čtvrtý pokus prolomila v play-off prokletí soubojů s Plzní a slavila postup. Ve čtvrtfinále se utká se Spartou. Naopak Indiáni prožívají hodně hořký konec sezony. Rozhodně mysleli na víc.

Zatímco do olomoucké sestavy se po vypršení disciplinárního trestu vrátil obránce Odrušek, v té plzeňské naopak ze stejného důvodu chyběl Jiříček. Do třetí bitvy vyrukovala Škodovka s vědomím, že sezonu jí prodlouží jen vítězství. Zápas také Indiáni zahájili aktivně, gólman Konrád byl od první minuty pod palbou, ale poradil si s Gulašovým bekhenden a tým podržel i poté v oslabení, když kryl i Kodýtkou dorážku. Jenže v sedmé minutě se začal naplňovat scénář z předchozích dvou soubojů. Do plzeňského pásma vlétl Kuscera a v nájezdu dvou na jedno nabil Strapáčovi na vedoucí gól. Plzeň tak znovu doháněla manko a přitom se znovu musela prodírat soustředěnou obranou Hanáků. Těm přálo i štěstí, když Kantner těsně před pauzou trefil tyč.

Ve druhé části se skóre měnilo hned dvakrát. Nejdříve platilo otřepané nedáš, dostaneš. Přílišné vyjetí plzeňského gólmana Frodla nepotrestal Klimek, který minul odkrytou branku a vzápětí Plzeň z podobné situace srovnala. Straka si ve středním pásmu prohodil puk přes obránce, vyhnul se i vyjetému Konrádovi a zavěsil puk do prázdné klece. jenže záblesk naděje si Plzeňští užili jen necelé tři minuty. Do momentu, kdy domácí z ničeho nic rozjeli rychlou akci z hloubi pole a Navrátil z nájezdu vrátil trefou pod víko Kohoutům vedení.

Plzeňští ještě přidali, tlačili se za vyrovnáním a protože čas ubýval, tak útočili i při vlastním oslabení. Bránící se Kohouti s Konrádem za zády však odolávali. Závěrečný nápor si škodováci umocnili ještě odvoláním gólmana, ale ani v šesti neskórovali. Naopak Ondrušek dostal puk do prázdné branky hostů, ale gól nebyl kvůli ofsajdu uznán. Hra se vrátila do olomoucké třetiny, ještě tři vteřiny před koncem pálil Stříteský, ale Konrád zasáhl vyrážečkou a domácí mohli začít slavit. Plzeňští opouštěli led se sklopenými hlavami a čeká je hodně divoké období. Zápas byl nejspíš poslední v modrobílém dresu pro Milana Gulaše, ale mluví se i o odchodu Dominika Frodla a dalších hráčů.

Hlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): „Velice si považuju toho, jak jsme přistoupili k celé sérii. Hráli jsme vynikající hokej, co se týče bojovnosti, obětavosti, nasazení. To nakonec slavilo úspěch. Byli jsme pro všechny outsiderem, tím, kdo nemá šanci postoupit. Přesto jsme si s favorizovanou Plzní poradili ve třech zápasech, to je pro nás skvělé a klukům musím poděkovat. Celý zápas jsem cítil, jak ta střídačka žije, jak za tím jdou. Že jsou odhodláni udělat maximum, nechat tam úplně všechno. Jejich entuziasmus a nasazení bylo maximální. Musím vyjádřit maximální spokojení a možná i obdiv. Jsem na ně pyšný.“

Ladislav Čihák (trenér Plzně): „Přijeli jsme sem za stavu, kdy jsme prohrávali. Snažili jsme se jít do vedení, to se nám nepodařilo. Vyrovnali jsme na 1:1, soupeř zase odskočil. Přes veškerou snahu se nám bohužel jejich obrana nepodařila prostřelit. Olomouc nás ve třech zápasech třikrát porazila a zaslouženě postoupila. Nám se to bohužel nepovedlo a sezona pro nás končí. Když na takového soupeře narazíte čtyřikrát, tak bohužel se jednou stane, že i mančaft z pátého místa může s tím dvanáctým vypadnout. Olomouci blahopřeju. Zaslouženě vyhráli. Byli lepší a bojovnější. Přeju jim, ať jdou v play-off co nejdál.“

HC OLOMOUC – HC ŠKODA PLZEŇ 2:1

Třetiny: 1:0, 1:1, 0:0.

Branky a nahrávky: 7. Strapáč (Kucsera, Bambula), 28. Navrátil (J. Knotek, Škůrek) – 25. Straka.

Rozhodčí: Pešina, Úlehla – Zíka, Rampír. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 23:24. Konečný stav série: 3:0.

HC Olomouc: Konrád – Ondrušek, Valenta, Škůrek, Rašner, Dujsík – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek, Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Budík, L. Kaňák, V. Lang, Stříteský, Kvasnička, Vráblík – Suchý, Mertl, Gulaš – Pour, Kodýtek, P. Musil – Straka, Kracík, Dočekal – Kantner, Přikryl, Eberle. Trenéři: Čihák, Špaček a Hanzlík.