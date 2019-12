Před zápasem téměř všechno hrálo do karet Plzeňským. Domácí Dynamo totiž v extralize prohrálo deset z posledních jedenácti duelů, navíc se mu proti indiánům dlouhodobě nedaří. V posledních dvaceti vzájemných střetnutích hokejisté Škody pouze dvakrát vyšli bodově naprázdno, přičemž v nedávných třech vzájemných bitvách nasázeli úctyhodných 24 branek.

Jenomže v první třetině byly aktivnější Pardubice. Po ráně beka Mikuše ještě pomohla Frodlovi tyč, v 13. minutě však plzeňská jednička už kapitulovala. Po chybě Vráblíka unikl hostům Machala a střelou mezi betony otevřel skóre. Mimochodem, u gólu mu asistoval Denis Kindl, bývalý útočník Západočechů. Plzeňští se v úvodní části neprosadili. A to měli k dispozici hned tři přesilové hry.

Ve druhé periodě se hosté malinko zlepšili, přesto to byli hráči Dynama, kteří mohli znovu udeřit. Zkušený švédský centr Johan Harju si ale na Frodla nepřišel. V polovině utkání byla Škodovka blízko vyrovnání, avšak radost zastavila tyč. A když se o chvíli později neprosadil ani Gulaš, přišel trest. Plzeňský kapitán fauloval a byl vyloučen. Toho domácí po necelé minutě využili a zásluhou trefy Mikuše zvýšili na 2:0.

Indiáni na gól čekali až do druhé minuty třetí třetiny. Jiskřičku naděje vykřesal povedenou střelou Straka. V čase 44:10 se skóre znovu měnilo. Roman Vráblík si koupil odpustek, když bombou od modré čáry srovnal.

Pardubice poté dostaly dárek v podobě další početní výhody, při níž ale málem inkasovaly. Kacetla v kleci domácího týmu však podruhé v zápase zachránila branková konstrukce, tentokrát břevno.

To ho však nespasilo o chvíli později, kdy ho v přesilovce pět na čtyři propálil Moravčík, jemuž nabil Gulaš. Pro nejproduktivnějšího hokejistu sezony se jednalo o jubilejní dvacátou asistenci v probíhajícím ročníku.

Západočeši po třetí vstřelené brance kontrolovali hru a tápající domácí výběr do šancí příliš nepouštěli. Naopak. Dynamo muselo být v defenzivních řadách neustále ve střehu.

Když už to vypadalo, že hosté vítězství na východě republiky uhájí, přišel šok. Pardubice totiž při hře bez brankáře vyrovnaly. Šťastným střelcem byl kanadský obránce Holland, jenž se prosadil střelou do odkryté klece pouhých jedenáct vteřin před závěrečnou sirénou – 3:3.

S plzeňskými borci inkasovaná branka zamávala, čehož podceňované Pardubice bleskurychle využily. Prodloužení už po dvaadvaceti sekundách ukončil svým druhým gólem v zápase Juraj Mikuš. A Plzeňští mají jen bod.

S plzeňskými borci inkasovaná branka zamávala, čehož podceňované Pardubice bleskurychle využily. Prodloužení už po dvaadvaceti sekundách ukončil svým druhým gólem v zápase Juraj Mikuš. A Plzeňští mají jen bod.

Zápas ze strany Škody hodnotil zklamaný Petr Straka, který byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání v barvách západočeského celku. „Určitě jsme chtěli víc. Dlouho to s námi vypadalo špatně, ale pak jsme to otočili. Nakonec to dopadlo tak, že Pardubice vyrovnaly těsně před koncem a hned na začátku prodloužení rozhodly," litoval útočník Plzně, který odmítl, že by Škodovka nyní již předposlední Východočechy podcenila.

„To určitě ne. Věděli jsme, že nás tady čeká těžké utkání. Pardubice hrají o holé přežití, potřebují každý bod. Je ale pravda, že první třetina byla z naší strany vlažná. Hodně to podle mě ovlivnily přesilovky, které se nám vůbec nepovedly. Myslím si, že od druhé třetiny jsme byli lepším týmem," dodal.

Pardubice – Plzeň 4:3 po prodloužení (1:0, 1:0, 1:3 – 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Machala (D. Kindl), 35. Mikuš (J. Zdráhal, D. Kindl), 60. Holland (Harju, Kusý), 62. Mikuš (Kusý, R. Kousal) – 42. Straka (Frodl), 45. Vráblík (Moravčík), 47. Moravčík (Gulaš). Rozhodčí: Obadal, Šír – Rampír, Špringl. Vyloučení: 4:4, navíc Jank (Plzeň) 10 minut. Využití: 1:2. Diváci: 6674.



Pardubice: Kacetl – Eklund, Holland, J. Kolář, T. Voráček, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Mandát, R. Kousal, Blümel – Machala, Harju, D. Kindl – Kusý, T. Knotek, Rouha – M. Beran, Pochobradský, Matýs. Trenéři: Bělohlav, Janecký a Čáslava.



Plzeň: Frodl – Budík, Čerešňák, Jank, Vráblík, Moravčík, L. Kaňák, Houdek – Kantner, Mertl, Gulaš – V. Němec, Kracík, Rob – Straka, Kodýtek, Eberle – Malát, Přikryl, Kolda. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.