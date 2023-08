Na prvního ze dvou zahraničních soupeřů v přátelských zápasech v pátek od 17.30 hodin doma narazí hokejisté Škody Plzeň. Indiáni se střetnou s čtvrtfinalistou minulé sezony nejvyšší finské soutěže celkem Kookoo Hockey.

Škoda Plzeň (v modrém) - České Budějovice, 8. srpna 2023. | Foto: Jan Petráš

Škodovka už má za sebou premiéru v podobě přípravného utkání na extraligovou sezonu, když v úterý ve Strakonicích porazila České Budějovice 4:2. „Potěšilo nás, že jsme otočili zápas z 0:2 na 4:2. Není to nic jednoduchého proti jakémukoliv soupeři. Myslím si, že se od toho můžeme odrazit. Ale na druhou stranu je tam zdvižený prst, že jsme se dostali do toho manka. Samozřejmě byl to první zápas, takže tam bylo hodně chyb, ale my si je rozebereme a budeme pracovat na tom, aby se neopakovali,“ řekl klubovému webu útočník Plzně Petr Straka, který vstřelil první gól Indiánů ve Strakonicích.

Do úterního duelu nezasáhly opory Petr Zámorský, Jan Schleiss nebo Jakub Lev, ale i kanadská posila Luke Adam.

„Doufám, že už v pátek se ukážu plzeňským fanouškům a pomůžu týmu. Měl bych být připravený hrát. Kluci už měli zápas a vyhráli, což je výborné,“ uvedl na stránkách Škody Plzeň Luke Adam.

Cena vstupného na domácí přátelské zápasy je 100 korun. Permanentkáři mají vstup zdarma.

