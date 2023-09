Škodovka se na závěr přípravy představí ve středu večer v Crimmitschau v souboji s týmem Eispiraten, účastníkem druhé německé profiligy.

Předtím v Plzni rozstřílela Škodovka tým Crimmitschau 7:1. | Foto: hcplzen.cz

Ještě něco málo přes týden a hokejový kolotoč zvaný extraliga se zase roztočí.

Manévry mužstev vrcholí.

Celek Škody Plzeň zahájí nový ročník ve čtvrtek 14. září doma soubojem s úřadujícími mistry z Třince a ve středu čeká Indiány generálka.

V Crimmitschau se Škodovka utká od 19.00 hodin s tamním týmem Eispiraten, účastníkem druhé německé profiligy.

Zápas je odvetou za srpnový přípravný duel v Plzni, který domácí tým vyhrál jasně 7:1. Jenže tehdy byli hráči Crimmitschau na ledě teprve pár dní a teď v přípravě pokročili. Ale i trenérský štáb Indiánů cepuje nově poskládaný, a jak věří, i silnější kádr směrem k extralize. Cizeluje základní sestavu i herní projev mužstva.

Obránce David Kvasnička při rozbruslení před zápasem.Zdroj: hcplzen.cz

„Předtím byli asi týden na ledě a teď bude Crimmitschau určitě líp nachystané. Musíme do toho jít na sto procent, jako do každého jiného zápasu, a jen tak můžeme uspět,“ říká obránce David Kvasnička.

„S tím jsme konečně šli i do předchozího přípravného zápasu v Kladně, což byl náš poslední duel se soupeřem z extraligy, a svým způsobem i generálka,“ doplňuje 24letý rodák z Rokycan.

Škodovka rozprášila kladenské Rytíře na jejich ledě 5:2, když byla celé utkání lepším týmem.

Vstup do nejvyšší soutěže vyhlíží Indiáni přesto s respektem, i když optimisticky naladění.

„Už se to blíží, takže nějaký tlak, nervozitu a zároveň natěšenost na první zápas člověk vnímá. Čím je to blíž, tím víc si přejeme, aby soutěž už začala,“ říká Kvasnička.

Škodovka také ubrala v přípravě na intenzitě a najíždí na tréninkový program běžný v extralize.

„Jedna fáze odpadla, na led chodíme jen jednou, jako v sezoně. Což vítáme,“ konstatuje obránce s úsměvem.

„Vše směřuje k začátku soutěže, přibývá taktických věcí, rozborů u videa. V tréninku se hodně

zaměřujeme na přesilovky a oslabení. Zápasy rozhodují a nám v minulé sezoně úplně nefungovaly. Je třeba být připravený a chytit začátek,“ zdůrazňuje zadák, který si v uplynulém ročníku připsal v 38 zápasech

gól a dvě asistence.

Plzeň na úvod extraligy narazí na ambiciózní a kvalitou nabité držitele čtyř titulů v řadě z Třince. Těžšího soupeře na rozjezd ostré sezony abys pohledal.

„Když bylo jasné, že začneme s Třincem, tak jsme se v kabině po sobě trošku podívali. Bude to těžký zápas, ale hrajeme doma a věříme, že s podporou fanoušků to zvládneme,“ říká zadák.

To, že Indiáni soubojem s Oceláři odšpuntují celou extraligu o den dříve než se do sebe pustí zbývající účastníci, nebere Kvasnička za podstatné.

„Proti Třinci to pro nás bude výzva, na kterou se musíme nachystat a datum zápasu v tom nehraje žádnou roli,“ míní. „Fyzicky jsme dobře nachystaní. Zatím mi drží zdraví, což je pro mě asi nejdůležitější, a už se těším, až to začne. Ale i zbývající dny do startu je třeba využít. Stále máme na čem pracovat,“ zdůrazňuje David Kvasnička.

Šestnáctiletý Benák už pálí ostrými za áčko Škodovky

Škodovka v přípravě

Plzeň – Č. Budějovice 4:2

Plzeň – Kookoo (Fin.) 1:5

Karlovy Vary – Plzeň 2:1 sn

Plzeň – Crimmitschau 7:1

Plzeň – Karlovy Vary 2:5

Kladno – Plzeň 2:5

Středa, 19.00

Crimmitschau – Plzeň